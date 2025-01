Max Verstappen heeft natuurlijk nog enkele jaren voor zich als coureur in de Formule 1, al is het niet uit te sluiten dat de viervoudig wereldkampioen vroegtijdig de brui eraan geeft in de koningsklasse. Verstappen zelf vertelt nu dat hij zelf ook een soort managementrol ambieert. Zien we hem ooit terug als teambaas?

Verstappen is inmiddels alweer een aardige tijd actief in de Formule 1. Daar waar veel van zijn collega's vaak pas ergens in de twintig de overstap naar de koningsklasse hebben weten te maken, kreeg de Limburger al op zijn zeventiende de kans om zijn kunsten op het allerhoogste podium te vertonen, nog voordat hij zijn rijbewijs had weten te behalen zelfs. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur er dus al een vrij aardige carrière op zitten. Inmiddels is hij vier wereldtitels rijker en staat hij in principe nog onder contract tot en met 2028.

Artikel gaat verder onder video

Passie voor simracing

De Nederlander heeft in het verleden al wel vaker aangegeven nog een hoop andere interesses op het gebied van motorsport te hebben. Zo weten we dat hij graag eens in Le Mans en het World Endurance Championship zou rijden én is hij natuurlijk veelvuldig in de simulator te vinden om virtuele races af te werken. Verstappen krijgt de vraag waarom hij zo gepassioneerd is over dat laatste: "Ik vind het leuk om te zien dat zeer getalenteerde mensen een eerlijke kans krijgen in de echte wereld, ook al hebben ze hebben ze die nooit gehad, en ze uiteindelijk professionele coureurs kunnen worden."

Managementrol

In die rol als soort van begeleider en manager voelt Verstappen zich als een vis in het water. De Limburger zegt bovendien dat hij het wel voor zich ziet om uiteindelijk later een dergelijke rol te vertolken: "Ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat wanneer ik geen fulltime racecoureur meer zou zijn, ik wel binnen het racen actief wil blijven maar in een soort van managementrol. Ik denk dat ik op een bepaald moment een dergelijke rol wel ga nemen", besluit hij. Zien we Verstappen op een dag als teambaas in de Formule 1 werken?

Gerelateerd