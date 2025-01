Nikolas Tombazis, de directeur van de eenzitters bij de FIA, onthult dat het orgaan van plan is om stewards te gaan opleiden. Op dit moment is hetgeen nog vrijwilligerswerk, maar de FIA wil aan consistenter beleid werken en de boel gaan professionaliseren en begint bij de officials.

Afgelopen seizoen is er toch wel wat te doen geweest over de FIA-stewards. Zo uit Johnny Herbert zich geregeld bij diverse gokwebsites en Tim Mayer werd de deur gewezen na een meningsverschil met de voorzitter (Mohammed Ben Sulayem) na ongeregeldheden tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, waarbij toeschouwers te vroeg het circuit opliepen. Ook wedstrijdleider Niels Wittich vertrok uiteindelijk en Janette Tan werd niet lang daarna ook ontslagen. Rui Marques is sinds de wedstrijd in Las Vegas de wedstrijdleider, maar over de hele linie wil de FIA de boel gaan professionaliseren.

Niet meer leunen op vrijwilligers

"Het is waarschijnlijk niet eerlijk om alleen te vertrouwen op mensen die het uit hun goede hart doen, en dat is wat we nu hebben", zo opent Tombazis in gesprek met Autosport.com. "We willen in de toekomst naar een professioneler orgaan gaan. Dat sluit vrijwilligers niet uit, maar het gaat om een orgaan dat de maandag na een race de tijd kan nemen om elke beslissing te analyseren, ervoor te zorgen dat deze correct is genomen, te kijken wat er verbeterd kan worden, enzovoort", zo wijst Tombazis naar de voordelen.

VAR-systeem, maar dan in de Formule 1

Ook het kantoor op afstand wordt aangepakt. "Dat zal worden gecombineerd met een krachtiger remote centrum, waar meer monitoring zal plaatsvinden voor een breed scala aan overtredingen, en alles zal met elkaar verbonden zijn. Dat is het algemene doel. Uiteindelijk zal [de afdeling officials] een grotere groep mensen opleveren die beschikbaar is om dit werk te doen, en ervoor zorgen dat ze meer tijd hebben om alles te analyseren, enzovoort. Om duidelijk te zijn: dat doet niets af aan de groep die we nu hebben, die zeer ervaren is en al 20 jaar in dienst is", aldus Tombazis.

