Guenther Steiner kijkt handenwrijvend uit naar het 2025-seizoen. De topteams, met uitzondering van McLaren, hebben allemaal een nieuwe line-up. Volgens Steiner moet Liam Lawson vooral oppassen dat hij niet meteen het gevecht met Max Verstappen aangaat, want zijn voorgangers zijn op die manier bezweken onder de druk.

Het kan niemand ontgaan zijn dat Lewis Hamilton deze week is begonnen bij zijn nieuwe werkgever: Ferrari. Mercedes heeft als antwoord op dat vertrek Kimi Antonelli zijn kans gegeven om te laten zien wat hij kan in 2025 en bij Red Bull Racing moest Sergio Pérez na een matig seizoen wijken voor Lawson. Daarnaast zaten de teams in de slotfase van 2024 dicht bij elkaar en in een exclusief gesprek met GPFans kijkt de voormalig Haas-teambaas vooruit op het nieuwe Formule 1-seizoen.

Steiner had Tsunoda de kans gegeven

De Italiaan erkent dat hij Yuki Tsunoda eerder promotie zou hebben gegeven, dan Lawson, maar kan leven met de keuze. "Persoonlijk had ik Yuki Tsunoda een kans gegeven. Yuki zit al een tijd bij Racing Bulls en doet het goed. Ik ken hem een beetje en hij is de afgelopen jaren volwassener geworden. Ik zou hem één jaar de kans hebben gegeven en gezegd: "Liam, gebruik dat jaar om te groeien en ervaring op te doen. Als Yuki niet uitblinkt, krijg jij daarna de kans." Uiteindelijk viel de keuze op teamgenoot Lawson en daarmee lijkt het Red Bull-avontuur voor Tsunoda een glazen plafond te hebben. "Klopt, het moet frustrerend voor hem zijn. Hij zit nu op een punt dat hij zich moet afvragen: 'Is dit mijn carrière?', zo vraagt Steiner zich af.

Lawson moet snel situatie accepteren en leren van Verstappen

Linksom of rechtsom is het dus Lawson geworden en Steiner hoopt dat de Kiwi zich niet direct zal willen gaan meten met Verstappen: "Liam deed het in 2023 goed toen hij Daniel Ricciardo moest vervangen. Vorig jaar was hij oké, niet bijzonder positief of negatief, gewoon gemiddeld. Maar als je bij Max in het team zit, moet je accepteren dat Max beter is. Als je dat accepteert en ervan leert, kun je het goed hebben", zo stelt Steiner. De valkuil waar Pérez is ingestapt, door bij één of twee goede resultaten gelijk te denken aan een wereldtitel, dat moet Lawson vooral niet doen. "Je moet realistisch zijn. Max is momenteel de beste, dus Liam moet zichzelf de tijd gunnen om te groeien. Het wordt zwaar, want de druk komt snel. Kijk maar naar 'Checo', hij kon niet omgaan met de druk en stortte in. Voor Liam wordt het belangrijk om mentaal sterk te zijn", aldus Steiner.

