Het team van McLaren heeft een nieuwe topman aan de formatie toegevoegd. De Britse renstal heeft zich weten te versterken met Alessandro Alunni Bravi, die in de nieuwe functie van chief business affairs officer te werk zal gaan en daarmee nét onder CEO Zak Brown komt te staan in de bedrijfspiramide.

Het komende seizoen hoopt het team van McLaren de uitstekende vorm van eind vorig jaar gestaag door te zetten. De Britse formatie van Brown wist zich tijdens de laatste race in Abu Dhabi te verzekeren van de constructeurstitel en daarmee is dat een kroon op het uitstekende werk van de afgelopen jaren. Met Lando Norris en Oscar Piastri in de gelederen hoopt men dit jaar opnieuw een serieuze gooi in beide wereldkampioenschappen te gaan zetten en op de achtergrond blijft men in het kader daarvan bezig met het aantrekken van versterkingen.

Nieuwe topman

De Britse renstal heeft zich namelijk weten te versterken met Alunni Bravi, de man die dit seizoen nog aan het roer stond bij het team van Sauber. Bij dat team was er geen plek meer voor hem, daar men in zee ging met Jonathan Wheatley en Mattia Binotto, waardoor hij zijn heil ergens anders moest zoeken. Bij McLaren gaat hij vanaf 1 februari 2025 aan de slag. "McLaren is een team waar ik al mijn hele leven fan van ben. Daarom zorgt het voor speciale emotionele vonk voor mij persoonlijk om de kans te hebben te werken een geweldige groep mensen. Ik ben zo dankbaar om toe te treden tot zo'n geweldige organisatie met deze waarden en cultuur. Ik wil het vertrouwen van Zak en het bestuur graag uitbetalen met mijn volle toewijding."

