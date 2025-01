In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere een aantal opmerkelijke reglementswijzigingen vanuit de FIA. Het motorsportorgaan heeft de sancties voor wangedrag - bijvoorbeeld schelden - enorm aangescherpt en dreigt zelfs met een schorsing van een maand. Dit is naar verluidt vervolgens erg slecht gevallen bij de coureurs. Verder heeft steward Johnny Herbert weer een aantal opmerkelijke uitspraken in de media gedaan en heeft Ferrari-teambaas Fred Vasseur teruggeblikt op de eerste meters van Lewis Hamilton tijdens een testdag afgelopen woensdag. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

FIA updatet reglement en dreigt met enorme boetes, schorsingen en puntenaftrek in F1

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft de International Sporting Code geüpdatet en is met zwaardere straffen gekomen. Het draait vooral om het gedrag van de Formule 1-coureurs. Het reglement treedt meteen voor het seizoen 2025 in werking. Zo leest één van de nieuwe paragrafen: "Elke vorm van wangedrag. De eerste overtreding is een boete van €40.000, de tweede overtreding is een boete van €80.000 en een voorwaardelijke schorsing van 1 maand, en de derde overtreding is een boete van €120.000, een schorsing van 1 maand en puntenaftrek in het kampioenschap." Meer lezen over de merkwaardige regelwijzigingen? Klik hier.

'Coureurs verontwaardigd over invoering nieuw strafsysteem FIA'

De Formule 1-coureurs zijn naar verluidt totaal niet te spreken over het nieuwe strafsysteem van de FIA. De coureurs zijn verbolgen over het feit dat de internationale autosportbond harder kan ingrijpen bij wangedrag en de actie zou dan ook niet in goede aarde zijn gevallen. In de groepsapp van de Formule 1-coureurs was het namelijk het gesprek van de dag, zo melden bronnen aan De Telegraaf. Daarbij heeft de maatregel ook voor veel verontwaardiging gezorgd. Meer lezen over de verontwaardiging bij de coureurs? Klik hier.

'Newey pleit voor Verstappen bij Aston Martin'

De naar Aston Martin vertrekkende Adrian Newey zou volgens F1-Insider bij eigenaar Lawrence Stroll hebben aangedrongen om Max Verstappen te contracteren. De ontwerper zou de huidige line-up onvoldoende vinden en wijst naar de viervoudig wereldkampioen als de ideale oplossing. "Ook het beste renpaard heeft de beste ruiter nodig", zou Newey hebben gezegd volgens het medium. Vrij vertaald betekent dit dat Aston Martin alles op alles zou moeten zetten om Verstappen aan zich te binden. Red Bull Racing heeft inmiddels ook gereageerd op het gerucht. Meer lezen? Klik hier.

FIA-steward Johnny Herbert: 'Intimidatie bij alles wat Verstappen heeft neergezet"

Johnny Herbert vertelt hoe Max Verstappen het vermogen heeft om zijn 'intimidatie' in te zetten op het moment dat het moeilijk wordt. Iets wat mannen zoals Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alan Prost, Nigel Mansell, Mika Häkkinen en Sebastian Vettel volgens de FIA-steward ook deden. "Ik denk niet dat Max Verstappen nog agressiever zal gaan rijden dan dat hij al doet", vertelt hij bij Casinoutanspelpaus.io. "De hoeveelheid agressie die we op het moment al zien, is waarschijnlijk de hoeveelheid die hij in de strijd gooit. Bij alles wat Verstappen heeft gedaan, kwam intimidatie kijken. Meer lezen over de uitspraken van Herbert? Klik hier.

Vasseur blikt terug op eerste testdag Hamilton bij Ferrari

Fred Vasseur vertelt dat het een emotioneel gevoel was toen Lewis Hamilton woensdagochtend voor het eerst achter het stuur van zijn Ferrari kroop. Daarnaast doet de teambaas uit de doeken wat het doel was van de testdag op Fiorano. "Zoals ieder jaar het geval is, voelt de eerste keer dat je weer de baan opgaat, een beetje als de eerste schooldag", vertelt Fred Vasseur na afloop tegenover onder andere Motorsport.com. "Het was een emotioneel gevoel, vooral omdat dit de eerste dag was dat Lewis onderdeel van het team was. Een coureur verwelkomen is altijd een belangrijk moment. Misschien was het voor Charles minder bijzonder, maar het was goed om te zien dat hij fit, relaxed en gretig was om weer te racen", klonk het onder andere. Meer lezen? Klik hier.

