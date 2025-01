Fred Vasseur vertelt dat het een emotioneel gevoel was toen Lewis Hamilton woensdagochtend voor het eerst achter het stuur van zijn Ferrari kroop. Daarnaast doet de teambaas uit de doeken wat het doel was van de testdag op Fiorano.

De Formule 1 staat al enkele dagen in het teken van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen begon deze week officieel aan zijn dienstverband bij Ferrari en maakte kennis met het personeel op de fabriek. Daar werden op social media logischerwijs veel beelden van gedeeld. Op woensdagochtend was het echter tijd voor het echte werk: de eerste meters op het circuit. Samen met teammaat Charles Leclerc verreed hij tientallen ronden in de auto van 2023 op het circuit van Fiorano.

De eerste schooldag

"Zoals ieder jaar het geval is, voelt de eerste keer dat je weer de baan opgaat, een beetje als de eerste schooldag", vertelt Fred Vasseur na afloop tegenover onder andere Motorsport.com. "Het was een emotioneel gevoel, vooral omdat dit de eerste dag was dat Lewis onderdeel van het team was. Een coureur verwelkomen is altijd een belangrijk moment. Misschien was het voor Charles minder bijzonder, maar het was goed om te zien dat hij fit, relaxed en gretig was om weer te racen."

Een opwarmertje

De Ferrari-teambaas vervolgt: "Charles en Lewis reden hun ronden met niet de beste weersomstandigheden, maar ze kwamen er weer in en dompelden zich voorafgaand aan de eerste echte test in Bahrein volgende maand weer helemaal onder in de circuit-omgeving. Het was ook een opwarmertje voor het team in de garage. Dat was het enige doel."

