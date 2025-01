Johnny Herbert vertelt hoe Max Verstappen het vermogen heeft om zijn 'intimidatie' in te zetten op het moment dat het moeilijk wordt. Iets wat mannen zoals Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alan Prost, Nigel Mansell, Mika Häkkinen en Sebastian Vettel volgens de FIA-steward ook deden.

Max Verstappen maakt zich op om het aankomende seizoen voor de vijfde keer op rij beslag te leggen op het wereldkampioenschap Formule 1. De Nederlander domineert sinds 2021 in de sport, maar kende desalniettemin een zwaar jaar in 2024. Red Bull Racing beschikte voor het overgrote deel van het seizoen niet over de snelste auto, en dus was het aan de Limburger om - nadat hij in de openingsfase van het jaar een goede voorsprong had opgebouwd - de resultaten te maximaliseren om Lando Norris achter zich te houden in het klassement.

Artikel gaat verder onder video

Intimidatie Verstappen

Dat Verstappen één van de beste coureurs van de afgelopen jaren is, staat buiten kijf. Maar het is ook een publiek geheim dat de Nederlander het niet schroomt om erg agressief te rijden, op momenten dat het wat minder soepel loopt. Denk aan de akkefietjes met Norris in de Verenigde Staten en Mexico. Die karaktereigenschap is Verstappen meer dan eens op zowel goede resultaten als straffen komen te staan. Volgens FIA-steward Johnny Herbert is het echter nodig om intimiderend te kunnen zijn, als je het wil maken in de koningsklasse van de autosport.

Schitteren op moeilijke momenten

"Ik denk niet dat Max Verstappen nog agressiever zal gaan rijden dan dat hij al doet", vertelt hij bij Casinoutanspelpaus.io. "De hoeveelheid agressie die we op het moment al zien, is waarschijnlijk de hoeveelheid die hij in de strijd gooit. Bij alles wat Verstappen heeft gedaan, kwam intimidatie kijken. Tot een bepaalde mate is het vergelijkbaar met de intimidatie die Michael Schumacher had. Net als bij Ayrton Senna, Alan Prost, Nigel Mansell, Mika Häkkinen en Sebastian Vettel. Al die bijzondere coureurs hebben het vermogen om te schitteren, zelfs als het moeilijk is."

Gerelateerd