De Formule 1-coureurs zijn volgens De Telegraaf totaal niet te spreken over het nieuwe strafsysteem van de FIA. De coureurs zijn verbolgen over het feit dat de internationale autosportbond harder kan ingrijpen bij wangedrag en de actie zou dan ook niet in goede aarde zijn gevallen.

Onder leiding van FIA-president Mohammed Ben Sulayem worden de fatsoensnormen in de Formule 1 onder de loep genomen. Vloeken werd vorig jaar al niet meer getolereerd. Zo moest Max Verstappen zich na het uitspreken van 'fucked' melden voor een taakstraf, daar waar Charles Leclerc een week later een boete kreeg, die ook nog eens voor de helft voorwaardelijk was. Desalniettemin is de missie van de FIA duidelijk geworden, coureurs moeten vooral in de pas lopen.

Verbolgenheid bij coureurs over invoering nieuw strafsysteem

Daar is een nieuw boetesysteem bijgekomen. Zo kunnen coureurs torenhoge boetes verwachten als zij zich vergalopperen en in het uiterste geval kan er ook een schorsing en puntenaftrek plaatsvinden. Het zijn maatregelen die volgens de krant niet in goede aarde zijn gevallen bij de rijders. In de groepsapp van de Formule 1-coureurs was het namelijk het gesprek van de dag, zo melden bronnen aan De Telegraaf. Daarbij heeft de maatregel ook voor veel verontwaardiging gezorgd.

Vroegtijdig pensioen Verstappen?

Verstappen gaf meermaals aan dat het er allemaal niet veel leuker op wordt en de stap van de FIA lijkt een vroegtijdig pensioen van de Nederlander in de hand te werken. Juist Verstappen geeft namelijk vaak zijn nuchtere mening, maar zal nu op zijn tellen moeten passen, om in het uiterste geval, geen averij op te lopen in het kampioenschap. Daarmee gaat de FIA zich direct bemoeien met het sportieve aspect van de Formule 1 en het medium stelt dan ook dat de FOM allesbehalve blij kan zijn met de aanscherping van de FIA.

