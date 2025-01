Hoewel Max Verstappen de afgelopen maanden veelvuldig in verband is gebracht met een eventuele overstap naar de concurrentie, legt de Nederlander uit dat hij eigenlijk erg blij is om te zijn waar hij nu is, bij Red Bull. De viervoudig kampioen stelt dat hij zich nergens druk om maakt en dat hij pas wil vertrekken als hij zich niet helemaal thuis meer voelt.

In 2024 was het rumoerig bij Red Bull Racing. In eerste instantie stond teambaas Christian Horner onder een vergrootglas, vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Daarna bleek de RB20 niet meer zo dominant te zijn en kondigde diverse sleutelpersonen hun vertrek aan. Verstappen voelde zich daarnaast ook genoodzaakt om zich loyaal te verklaren aan Helmut Marko en uiteindelijk werd op sportief gebied de vierde titel gepakt.

'Je weet het maar nooit'

De Nederlander zou in de belangstelling staan van diverse concurrenten. Zo heeft Toto Wolff openlijk de deur open gezet voor de komst van Verstappen naar Mercedes en onlangs sprak Aston Martin een gerucht tegen waarbij het team maar liefst 1 miljard pond zou willen betalen, om Verstappen binnen te halen. Verstappen zelf, die legt in gesprek met Sportskeeda uit dat hij geen garanties kan bieden, maar dat hij momenteel wel op zijn plek zit. "Uiteindelijk kun je alles altijd zo draaien dat je een mogelijke interpretatie vindt of zoiets als: ‘Oh, misschien is hij ergens anders in geïnteresseerd.’ Natuurlijk, je weet het nooit in deze sport. Je weet ook nooit wat er in het leven met je gebeurt of wat er om je heen gebeurt. Dus ik ben heel blij waar ik nu ben, en ik heb een contract met een team, dus dat is prima. Ik ben rustig, ik hoef me nergens druk om te maken", zo verklaart Verstappen.

Daarnaast wijst hij naar een makkelijke afweging op het moment dat hij zich niet meer helemaal thuis voelt: "Het is gewoon: Wil ik blijven? Dan blijf ik. Als ik niet wil blijven, kijk ik misschien rond, maar dat is niet iets waar ik nu aan denk", aldus Verstappen.

