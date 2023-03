Jan Bolscher

Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelt dat Lewis Hamilton niet tevreden is over de auto voor dit seizoen vanwege het gebrek aan downforce aan de achterkant. Dat zou de zevenvoudig wereldkampioen met name in de kwalificatie parten spelen.

Hamilton had gehoopt dit jaar jacht te kunnen maken op zijn recordbrekende achtste wereldtitel, maar zit - in ieder geval op dit moment - voor het tweede jaar op rij in een auto die fors onderdoet aan de snelheid van koploper Red Bull Racing. De 38-jarige man uit Stevenage heeft na twee raceweekenden dan ook nog geen podiumplaatsen op zijn naam staan. In Saoedi-Arabië bleef hij steken op een achtste tijd in de kwalificatie, vier plaatsen achter teammaat George Russell.

Zeropods-concept

Op zondag wist Hamilton zich met een alternatieve strategie waarbij hij begon op de harde band naar de vijfde plaats te vechten, tot vijf seconden achter zijn teammaat. Wolff gaf eerder al toe dat Mercedes een fout heeft gemaakt door dit jaar vast te houden aan het zogenaamde zeropods-concept van 2022, en dat de W14 later dit seizoen forse veranderingen zal ondergaan in een poging aan te kunnen sluiten bij Red Bull Racing.

Fundamenteel probleem

"We hebben een fundamenteel probleem waar hij niet blij mee is, en dat heeft te maken met de manier waarop hij de achterkant van de auto voelt", vertelt Wolff. "Dat is niet iets wat we snel op kunnen lossen. De coureurs zijn de belangrijkste sensoren in de auto, en als dat is wat zij voelen, moeten we dat overwegen." Hamilton liet eerder zelf optekenen dat het probleem hem vooral in de kwalificatie nekt: "Het wordt heel penibel als je meer dan 95 procent geeft, maar in een racestint is het voorspelbaarder en makkelijker te controleren. Ik heb nog steeds het vertrouwen niet in de race, maar ik doe mijn best ermee", klonk het.