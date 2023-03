Jan Bolscher

Max Verstappen vertelt ondanks zijn inhaalrace en tweede plaats in Saoedi-Arabië, niet tevreden te zijn met hoe het weekend is verlopen. Als het gevecht om het wereldkampioenschap tussen de twee auto's van Red Bull Racing gaat is de betrouwbaarheid namelijk doorslaggevend, aldus de Nederlander.

Dat Red Bull Racing momenteel bij uitstek het sterkste pakket heeft, staat vast. Maar al na twee raceweekenden is gebleken dat ook de RB19 niet immuun is voor betrouwbaarheidsproblemen. Verstappen klaagde tijdens het openingsweekend in Bahrein over het plotselinge verschil in balans tussen de testdagen en het eerste raceweekend, en in Saoedi-Arabië had hij op zowel zaterdag als zondag problemen met de aandrijfas. Op zaterdag brak deze zelfs volledig af tijdens de kwalificatie, waardoor de tweevoudig wereldkampioen als vijftiende moest beginnen aan de race op het Jeddah Corniche Circuit.

Problemen in eerste twee weekenden

Ondanks dat hij de schade wist te beperken door middels een knappe inhaalrace tweede te worden, is Verstappen dan ook kritisch: "Het draait niet alleen om de snelheid van de auto, we moeten er voor zorgen dat we betrouwbaar zijn en geen problemen hebben", citeert RaceFans. "Mijn eerste weekend was niet probleemloos vanwege de grote verschuiving in de balans tussen het testen en het raceweekend en op de achtergrond speelden nog een aantal andere dingen. Nu had ik na drie positieve vrije trainingen ineens een probleem in de kwalificatie."

Betrouwbaarheid essentieel

De 25-jarige Limburger vervolgt: "Natuurlijk is het mooi dat ik de schade wist te beperken door tweede te worden en over het algemeen is iedereen vrolijk binnen het team. Maar persoonlijk ben ik niet vrolijk, want ik ben hier niet om tweede te worden. Je werkt heel hard op de fabriek om er voor te zorgen dat je hier in een goede staat arriveert, je zorgt er voor dat alles voor elkaar is, en dan moet je een herstelrace rijden. Dat vind ik niet erg, ik vind het leuk om te doen, maar als je vecht voor het wereldkampioenschap en helemaal wanneer het erop lijkt dat het tussen twee auto's gaat, moeten we ervoor zorgen dat die twee auto's betrouwbaar zijn."