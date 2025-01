Verstappen gaat in op trouwplannen Kelly Piquet, 'Nog steeds onrust bij Red Bull' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen kwam op 17-jarige leeftijd in de Formule 1 terecht. Carlos Sainz blikt terug op de rivaliteit die door Red Bull werd aangewakkerd bij toenmalig zusterteam Toro Rosso. Tien jaar na zijn debuut in de koningsklasse vormt Verstappen al een tijdje een koppel met Kelly Piquet en ze verwachten een kindje. De Nederlander wordt gevraagd of er ook trouwplannen worden gemaakt. Viaplay-commentator Nelson Valkenburg meldt ondertussen dat er nog steeds onrust zou heersen tussen de regerend wereldkampioen en de leiding van Red Bull. Verder is er Nederlands succes én pech in de Dakar, heeft de FIA een verzoek van Ferrari geweigerd en heeft Red Bull nieuwe sponsors gevonden.

Artikel gaat verder onder video

Sainz zag dat rivaliteit met Verstappen bij Toro Rosso werd aangemoedigd

Volgens Carlos Sainz waren er wel degelijk spanningen tussen hem en Max Verstappen in de periode van Toro Rosso, maar werd dit ook wel aangewakkerd door het team. De Spanjaard blikt bij Corriere della Sera terug op de periode en stelt dat het wel minder erg was, dan er soms wordt gezegd. "Met Max was er een rivaliteit, maar in dat team (Toro Rosso, red.) wilden ze koste wat het kost tegenstellingen creëren als selectieproces om naar Red Bull te gaan", onthult Sainz. "We waren 17 en 20 jaar oud, we waren nog onvolwassen. Met Lando [Norris] was er ook rivaliteit, maar minder spanning. Bij Ferrari was het anders." Lees hier het hele artikel over de strijd tussen coureurs van het Red Bull-zusterteam.

FIA weigert verzoek van Ferrari om dezelfde uitzondering van budgetcap te krijgen als Audi

Audi maakt volgend jaar haar intrede in de Formule 1 en krijgt direct een uitzondering op het kostenplafond. Ferrari heeft diezelfde uitzondering aangevraagd, maar de FIA heeft het verzoek van de Scuderia geweigerd. Nikolas Tombazis legt uit waarom. "De situatie rondom de invloed van salarissen tussen teams is wat ingewikkelder", begon Tombazis, FIA-directeur van de single seater-racerij, tegenover The Mirror. "Je moet namelijk rekening houden met hoe moeilijk het kan zijn om mensen van andere teams aan te nemen, vanwege hoeveel je ze betaalt. We denken dat het de juiste beslissing is om te focussen op de landen waar de kosten van arbeid hoger liggen, wat momenteel Zwitserland zou zijn." Lees hier het hele artikel over het kostenplafond van Ferrari en Audi.

Dakar 2025: Spierings verdient eerste zege in Etappe 2, maar veel tijdverlies voor Van den Brink

De maandag in Saoedi-Arabië stond in het teken van de tweede helft van de beruchte 48-uursetappe van de Dakar Rally. De deelnemers begonnen op zondag in Bisha en mochten tot 17:00 uur lokale tijd door, totdat ze bij een bivak zouden arriveren waar ze het met niet meer dan een tentje, een paar flesjes water en een zakje opgewarmd avondeten moesten doen. Wc's en douches waren er niet. De etappe werd maandagochtend om 7:00 uur vervolgd. De totale afstand zou 1057 kilometer bedragen met de finishlijn opnieuw in Bisha. Paul Spierings stal de show door zijn eerste overwinning te pakken bij de buggy's. Toyota lijkt momenteel het sterkst bij de auto's. Helaas is Mitchel van de Brink ondertussen meer dan een uur kwijtgeraakt bij de trucks. Lees hier het hele artikel over de loodzware 48-uursproef in de Dakar Rally.

'Red Bull vindt meerdere nieuwe sponsors voor F1-seizoen 2025 na vertrek Bybit'

Red Bull Racing kon vanaf dit jaar niet langer rekenen op een extra 50 miljoen dollar per seizoen vanwege het vertrek van een van haar sponsors. Het F1-team en Bybit besloten namelijk de samenwerking te stoppen. Het is niet alleen maar slecht nieuws voor de renstal waar Max Verstappen voor uitkomt, want nieuwe sponsors zullen het gat van Bybit vullen, meldt F1i. Zo heeft Red Bull de handen ineen geslagen met AvaTrade, een Ierse effectenmakelaar. AvaTrade stond vorige maand tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi al op de halo van de RB20, maar het bedrijf zal groter te zien zijn op de RB21 en op de racepakken van Verstappen en diens nieuwe ploegmaat Liam Lawson. Red Bull gaat ook een samenwerking aan met Neat, wat apparatuur maakt voor videoconferences. Lees hier het hele artikel over de partners van Red Bull Racing.

Commentator Viaplay: 'Het is nog steeds onrustig tussen Verstappen en leiding Red Bull'

In de podcast van The Race was Nelson Valkenburg te gast om vooruit te blikken op het seizoen 2025. Volgens de commentator van Viaplay wordt 2025 voor Red Bull Racing en Max Verstappen een doorslaggevend seizoen, want het onweert nog steeds achter de schermen. "Het lijkt er in ieder geval niet op dat de oorlog tussen Jos [Verstappen] en de leiding van Red Bull helemaal tot rust is gekomen. Er heerst nog steeds onrust en ik denk dat er op dit moment ook nog steeds onrust is tussen Max en de Red Bull-leiding. Dat kan allemaal rusten als de auto snel is." Lees hier het hele artikel over de onrust tussen Max Verstappen en de topmannen bij Red Bull Racing.

Verstappen over mogelijk aanzoek Kelly Piquet: 'Dan zal het waarschijnlijk gebeuren'

Kelly Piquet en Max Verstappen zijn inmiddels al meerdere jaren samen, maar een aanzoek vanuit Piquet of Verstappen is er ondanks de verwachting van het eerste kindje nog niet geweest. In een groot interview met Blick wordt Verstappen gevraagd naar zijn toekomstplannen met Kelly Piquet. Er komt dus al een kindje aan, dat ergens tussen eind februari en eind april wordt verwacht, maar het stel is officieel nog niet getrouwd. Uit de woorden van Verstappen valt echter uit te maken dat dit een kwestie van tijd is. "Nog niet, maar dat zal waarschijnlijk binnenkort gebeuren." Lees hier het hele artikel over de trouwplannen van Max Verstappen en Kelly Piquet.

Gerelateerd