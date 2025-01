Nelson Valkenburg, sinds 2022 commentator bij Viaplay tijdens raceweekenden in F1, stelt dat de onrust bij Max Verstappen en Red Bull Racing nog steeds aanwezig is en er in 2025 echt wat moet veranderen wil de Nederlander niet verder gaan kijken.

In de podcast van The Race was Valkenburg te gast om vooruit te blikken op het seizoen 2025. Volgens Valkenburg wordt 2025 voor Red Bull en Verstappen een doorslaggevend seizoen, want het onweert nog steeds achter de schermen. "Het lijkt er in ieder geval niet op dat de oorlog tussen Jos [Verstappen] en de leiding van Red Bull helemaal tot rust is gekomen. Er heerst nog steeds onrust en ik denk dat er op dit moment ook nog steeds onrust is tussen Max en de Red Bull-leiding. Dat kan allemaal rusten als de auto snel is."

Valkenburg zag rare karakteristiek van RB20 Red Bull

Valkenburg richt zich vervolgens op de RB20 van Red Bull in 2024 en zag daar een opvallende zwakke plek. "Ik ben dit jaar de hele tijd in de war geweest door een karaktertrek van de auto. Er is overstuur bij het ingaan van de bocht, onderstuur halverwege de bocht en overstuur bij het uitkomen van de bocht. De Red Bull was de meest consistente auto van het veld, alleen op een hele slechte manier. Dat moet worden opgelost."

Valkenburg over auto Red Bull richting 2025

Valkenburg denkt niet dat Red Bull het hele concept van de auto in 2025 nog wil veranderen, ook omdat er nu ook aan de auto van 2026 gewerkt mag worden en dit gezien de nieuwe reglementen ook veel tijd en energie gaat kosten. Toch lijkt het team weinig opties te hebben, aldus de Nederlander. "Ik weet niet of je aan het einde van een regelset het DNA van je ontwerp kunt veranderen. Maar ze zullen wel moeten door de manier waarop Max een bocht aanvalt. Met dit probleem is hij kwetsbaar in de Red Bull. Hij haat het. Hij heeft er echt een hekel aan om met de auto te rijden. Het is problematisch en ik weet niet hoe ze het in zo'n korte tijd gaan oplossen. En als het ze niet lukt, dan is het Red Bull tegen zichzelf. Dan wordt het een heel ongelukkig team."

