Kelly Piquet en Max Verstappen zijn inmiddels al meerdere jaren samen, maar een aanzoek vanuit Piquet of Verstappen is er ondanks de verwachting van het eerste kindje nog niet geweest. Verstappen heeft echter duidelijk gemaakt dat dit niet lang meer gaat duren.

Kelly Piquet en Max Verstappen zijn sinds eind 2020 al bij elkaar. Het zal toeval zijn, maar sindsdien won Verstappen in 2021, 2022, 2023 en 2024 het wereldkampioenschap in F1. Kelly Piquet, Verstappen en dochter Penelope (kind uit de relatie van Piquet met Daniil Kvyat) werden steeds meer een begrip en waren vaak in de paddock te vinden. Eind 2024 maakte het duo bekend dat Kelly Piquet in verwachting is van het eerste kindje van het duo, waarna Kelly Piquet op Instagram verklapte dat ze eind december aan haar derde trimester begonnen was.

Verstappen over Kelly Piquet

In een groot interview met Blick wordt Verstappen gevraagd naar zijn toekomstplannen met Kelly Piquet. Er komt dus al een kindje aan, dat ergens tussen eind februari en eind april wordt verwacht, maar het stel is officieel nog niet getrouwd. Uit de woorden van Verstappen valt echter uit te maken dat dit een kwestie van tijd is. "Nog niet, maar dat zal waarschijnlijk binnenkort gebeuren."

