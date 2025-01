De maandag in Saoedi-Arabië stond in het teken van de tweede helft van de beruchte 48-uursetappe van de Dakar Rally. Paul Spierings stal de show door zijn eerste overwinning te pakken bij de buggy's. Toyota lijkt momenteel het sterkst bij de auto's. Helaas is Mitchel van de Brink ondertussen meer dan een uur kwijtgeraakt bij de trucks.

Special stage 2 was dus een marathonetappe. De deelnemers begonnen op zondag in Bisha en mochten tot 17:00 uur lokale tijd door, totdat ze bij een bivak zouden arriveren waar ze het met niet meer dan een tentje, een paar flesjes water en een zakje opgewarmd avondeten moesten doen. Wc's en douches waren er niet. De etappe werd maandagochtend om 7:00 uur vervolgd. De totale afstand zou 1057 kilometer bedragen met de finishlijn opnieuw in Bisha. Daniel Sanders behield de leiding bij de motoren en kwam na in totaal 11 uur, 12 minuten en 13 seconden over de streep. De KTM-rijder liep meer dan 7 minuten uit op de Honda's van Skyler Howes, Tosha Schareina en Adrien Van Beveren. Ross Branch completeerde de top vijf op de Hero. Ricky Brabec stelde teleur en werd negende op bijna 13 minuten achterstand. Sanders heeft een voorsprong opgebouwd van meer dan 12 minuten in het klassement van de tweewielers, en dat is, relatief gezien bij de motoren, een groot gat na slechts twee etappes.

Eerste overwinning voor Spierings

Paul Spierings ging op zondag na het eerste deel van de 48-uursproef naar bed met de tweede plek in handen. Vandaag kwam hij samen met navigator Jan Pieter van der Stelt op 2 minuten en 58 seconden achterstand over de finish in de Challenger-klasse voor T3-buggy's. Nicolás Cavigliasso kreeg echter een tijdstraf van 3 minuten voor het te hard rijden in een slow zone en dus verdiende Spierings alsnog de overwinning van Etappe 2. Het is de eerste etappezege voor de Nederlandse coureur uit Sint-Michielsgestel. Hij is naar de vierde plek in het klassement gestegen. Puck Klaassen finishte op 1 uur en 23 minuten achterstand netjes in de top tien. Brock Heger versloeg Sébastien Loeb Racing-teamgenoot Xavier De Soultrait in de SSV-klasse voor T4-buggy's, maar het is de Fransman die de leiding behoudt in het klassement.

Rokas Baciuška heeft de marathonetappe bij de auto's gewonnen na 10 uur, 54 minuten en 11 seconden, nadat hij tijd had teruggekregen vanwege problemen tijdens een tankstop. Yazeed Al Rajhi was eigenlijk het snelst, maar eindigt dus als tweede. Juan Cruz Yacopini kreeg eveneens tijd terug. Henk Lategan maakte een volledige Toyota-top vier compleet dankzij een tijdstraf van 4 minuten voor Nasser Al-Attiyah. De Dacia-coureur overschreed de maximumsnelheid twee keer. Lategan heeft de leiding in het klassement overgenomen met bijna 5 minuten voorsprong op Al Rajhi. Sébastien Loeb kwam als zevende aan de finish na een verlies van 13 minuten, vlak voor de beste Ford van Mattias Ekström. Diens teamgenoot Carlos Sainz Sr. sloeg in het eerste deel van de 48-uursproef over de kop, maar heeft de streep bereikt op anderhalf uur achterstand.

UPDATE: Sainz Sr. en het Ford-fabrieksteam hebben op maandagavond besloten zich terug te trekken uit de Dakar vanwege de crash tijdens de 48-uursetappe. Ze ontdekten namelijk dat de rolkooi was beschadigd.

Tim en Tom Coronel hadden continue problemen met de ophanging en de vering van hun Century CR7. De tweeling werd uiteindelijk 33e bij de auto's op bijna twee en een half uur. Desondanks waren ze wel de beste Nederlanders. Ronald van Loon vinden we terug op P35 en Dave Klaassen op P40.

© ASO | Macík gaat aan de leiding bij de vrachtwagens

Van den Brink verliest meer dan een uur

De Tsjechen waren wederom sterk in de tweede fase van de tweede etappe. Iveco-rijder Martin Macík heeft bij de vrachtwagens de marathon op zijn naam geschreven na 12 uur, 10 minuten en 51 seconden. Hij kwam 9 minuten en 43 seconden eerder aan de finish dan landgenoot Aleš Loprais. Vaidotas Žala uit Litouwen, die overigens een Nederlandse navigator heeft in Max van Grol, was de enige die de koplopers kon bijbenen, maar moest uiteindelijk alsnog bijna 19 minuten toegeven. Daarachter zien we een enorm gat naar vader Martin van den Brink en zoon Mitchel van den Brink. Zij kwamen pas 77 en 79 minuten later over de streep in Bisha, respectievelijk, maar completeerden nog wel de top vijf. De laatstgenoemde legde later uit aan de aanwezige media dat hij al in het eerste gedeelte van de marathonproef geen vierwielaandrijving meer had.

