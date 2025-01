De 47e editie van de Dakar Rally heeft een primeur, want er is voor het eerst een dopingcontrole uitgevoerd. Er gingen geluiden rond dat Tosha Schareina mogelijk verboden middelen zou hebben gebruikt na een crash. De motorrijder van het Honda-fabrieksteam ontkent.

Nadat de Dakar-deelnemers in een van de bivakken waren gearriveerd en de toppers van de tweewielers bij de persconferentie waren geweest, werden klassementsleider Daniel Sanders, Schareina, Ricky Brabec, José Ignacio Cornejo, Skyler Howes en Stefan Svitko naar een afgesloten 'sporting meeting room' gebracht, zo meldde Diario AS. Daar hebben ze naar verluidt onverwachts een urinetest moeten doen. Volgens de organisatie - bestaande uit promotor ASO, de FIA en diens motortak FIM - was het "routine en werd het niet gedaan met enig specifiek doel", maar alle ogen zouden zijn gericht op Schareina. Hij was eerder in de rally gevallen met een sleutelbeenblessure tot gevolg. Volgens Motorsport.com wordt de Spanjaard er mogelijk van beticht verboden middelen te hebben gebruikt in het verband dat was aangebracht na zijn crash.

Tweede in het klassement na twee crashes

Schareina ontkende tegenover Motorsport.com: "Er valt niets te vertellen. Uiteindelijk vallen we allemaal en dat gebeurde ook bij mij. Natuurlijk doet het pijn, mijn hele lichaam doet zeer, maar dat is voor alle coureurs zo. We racen allemaal met deze dingen. Het belangrijkste is dat ik min of meer heel ben. Ik heb niks gebroken en we vallen allemaal wel eens. Ik heb overal pijn."

De val waarbij het eerdergenoemde verband zou zijn gebruikt, gebeurde in Etappe 5. Schareina is later nog zwaar ten val gekomen in Etappe 9, maar is daarna meteen opgestaan met minimaal tijdverlies. De Honda-rijder heeft een achterstand van 16 minuten en 31 seconden op Sanders met nog twee proeven te gaan.

De uitslag van de dopingcontrole zal pas na het einde van de Dakar Rally komen.

Daniel Sanders leidt ondertussen het klassement bij de motoren op zijn Red Bull-KTM

