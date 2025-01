De Dakar is op dit moment in volle gang, maar voor Tim en Tom Coronel wordt het wellicht een jaar om snel te vergeten. Eerder werden ze al uit de klassementen gehaald en op woensdag zat het opnieuw niet allemaal mee voor de rallycoureurs uit Nederland.

Eerder deze week werden de heren Coronel al getroffen door het noodlot, toen beide dynamo's in het voertuig kapot gingen en de etappe tientallen kilometers voor het einde compleet in de soep liep. Later die nacht kwamen de coureurs terug in het bivak en wilden ze zonder slaap door richting de volgende etappe die alweer op het programma stond. Tot overmaat van ramp werden de heren door de leiding uit het klassement gehaald, waardoor zij noodgedwongen de tocht moesten vervolgen in de Dakar Experience-categorie, waarin deelnemers die uitgevallen zijn de resterende etappes mogen afleggen.

Artikel gaat verder onder video

Hele hoge duinen

Op woensdag stond etappe tien op het programma in het mooie Empty Quarter: "Het was zo gaaf om lekker in de duinen te rijden”, vertelt Tom op de eigen website. “Het waren hele hoge duinen, echt hoog, van die gemene jongens. Maar dat ging allemaal goed. De navigatie was vandaag ook redelijk makkelijk. Het was niet alleen van links naar rechts, maar ook steil omhoog en omlaag. Serieus omhoog af en toe.” Beide heren lagen op koers voor een mooie finish in de top twintig, maar het noodlot sloeg - niet voor het eerst deze week - toe in Saoedi-Arabië.

Olielek

Het had te maken met een olielek in het voertuig van de broeders. Een flinke smet op een zo mooi lijkende dag: "In het laatste deel viel de stuurbekrachtiging weg, dat kwam door een lekkage in de jack. De olie van de jack en de stuurbekrachtiging zit op hetzelfde systeem. Op een gegeven moment viel de hele stuurbekrachtiging weg en moesten we even stoppen. We hebben er toen maar wat remvloeistof in gedaan, want olie is olie. Het is echt zwaar balen dat we moesten stoppen, want het ging zo goed. Ik ben er doodziek van", zegt Tom. Uiteindelijk moest men zonder stuurbekrachtiging naar de finish: "Maar verder ging het helemaal goed, het is heerlijk om weer terug te zijn in de duinen. Het liep goed en we hebben de finish weer gehaald, dus alles onder controle", besluit Tim.

Gerelateerd