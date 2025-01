De tiende etappe van de 2025 Dakar Rally is verreden. Een paar klassementen zijn met nog twee etappes te gaan erg spannend, een paar wat minder. Nederlands succes was er niet op woensdag, maar veel scheelde het niet.

De Dakar Rally 2025 is deze week begonnen aan de laatste lootjes. Geen rustdagen meer, geen lange marathonetappes of etappes over twee dagen meer. De laatste drie etappes zijn 640 kilometer (120KM specials), 507 kilometer (275KM special) en 131 kilometer (61KM special). Zeker bij de auto's, motoren en de challengers is het nog spannend, terwijl het bij de trucks en SSV's wel beslist lijkt te zijn.

Motoren

Bij de motoren ging de tiende etappen naar Michael Docherty, zijn eerste zege van deze Dakar Rally. Hij won na twee uur de etappe van 635 kilometer voor Rui Goncalves en rookie Tobias Ebster.

In het algemeen klassement blijft Daniel Sanders met iets meer dan zestien minuten voorsprong bovenaan staan, voor Tosha Schareina. Adrien van Beveren staat op de derde plaats met iets meer dan 22 minuten achterstand. Bij de rookies staat Edgar Canet ondanks de derde plaats in de etappe van Ebster nog op P1. De Spanjaard heeft bijna 35 minuten voorsprong met nog twee etappes te gaan.

Auto's

Bij de auto's was het, eindelijk, een succesvolle dag voor Nani Roma. De Spanjaard won de tiende etappe na twee uur en zes minuten door Luca Moraes en Brian Baragwanath te snel af te zijn. Roma was achttien seconden sneller dan Moraes. Tim en Tom Coronel waren de snelste Nederlanders in de etappe met een 29ste plaats op 21 minuten.

In het algemeen klassement staat Henk Lategan weer op P1, maar zijn voorsprong op Yazeed Al Rajhi is maar twee minuten en 27 seconden. Mattias Ekstrom staat op P3 op bijna een halfuur. Ronald van Loon is de beste Nederlander bij de auto's op de 24ste plaats. Rik van den Brink staat op P34, Maik Willems op P36, Dave Klaassen op P43 en de gebroeders Coronel op P46.

Trucks

Bij de trucks ging de zege in de tiende etappe naar Ales Loprais, zijn zoveelste zege in deze Dakar Rally. Hij bleef Mitchel van den Brink en Martin Macik, de twee andere meest succesvolle coureurs bij de trucks in 2025, 48 seconden en iets meer dan twee minuten voor. Anja van Loon werd zesde, Maurik van den Heuvel zevende en Richard de Groot achtste.

In het klassement staat met nog twee etappes te gaan Macik bijna 2,5 uur voor op Van den Brink en Loprais, waardoor dit klassement wel beslist lijkt. Er staan Nederlanders op de vijfde, zevende, achtste en negende plaats.

Challenger en SSV

Bij de Challengers boekte Dania Akeel met Stephane Duple haar eerste zege in deze Dakar Rally. Ze won voor Pau Navarro en Goncalo Guerreiro. Puck Klaassen werd negende in de etappe en vinden we in het algemeen klassement nu ook terug op de negende plaats met 11 uur en 26 minuten achterstand op de leider. Dit is Nicolas Cavigliasso, die 26 minuten voorsprong heeft op Guerreiro en bijna twee uur op Navarro. Paul Spierings, die lang meedeed om podiumplekken, staat nu 21ste na een dramatische etappe waarin hij lang stil zou staan.

Bij de SSV ging de zege naar Francisco Lopez Contardo, die nu vijf zeges heeft geboekt in deze Dakar Rally (twee op rij) en Jeremias Gonzalez tijdens de tiende etappe een halve minuut voor wist te blijven. Sara Price werd derde. In het klassement staat Brock Heger met bijna twee uur voorsprong op Savier de Soultrait bovenaan, met Lopez Contardo op P3. Op P9 vinden we de beste Nederlander: Roger Grouwels op iets meer dan twaalf uur.

