De 2025 Dakar Rally ziet erop. Na twaalf etappes zijn alle coureurs die nog meededen binnen, inclusief veel Nederlanders. De klassementen zijn beslist: tijd om de einduitslagen erbij te pakken.

Zoals altijd was de Dakar Rally het eerste auto- en motorsportevenement van het jaar. Er was dit jaar veel Nederlands succes, zeker bij de challengers en de trucks, maar een eindzege zat er eigenlijk nooit echt in voor onze landgenoten. Zeker bij de motoren en de auto's bleef het tot op de laatste dag spannend.

Motoren

Daniel Sanders ging met een comfortabele voorsprong de laatste etappe in en bleek geen fout te maken tijdens de laatste korte etappe van 131 kilometer. Michael Docherty boekte zijn tweede zege van deze Dakar Rally door Adrien van Beveren en Tobias Ebster te snel af te zijn. Het verschil met Van Beveren was maar drie seconden.

In het algemeen klassement is het Sanders die, vooral dankzij een uitstekende eerste week van de rally, na 53 uur en acht minuten de snelste bleek te zijn. Tosha Schareina eindigde op de tweede plaats op bijna negen minuten, terwijl Van Beveren derde werd met een kwartier achterstand. In Rally 2 was het de Spanjaard Edgar Canet die op P1 eindigde na iets minder dan 55 uur. Hij sloot het duel met Ebster af als winnaar door 33 minuten sneller te zijn dan de Oostenrijker.

No one could catch him!

Daniel Sanders claims his first Dakar victory! 🏁🏆🔥



*subject to the official publication of the results by the FIM#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/I2ovbbIugd — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2025

Auto's

Bij de auto's was de spanning in de laatste etappe ook nog groot. De etappezege ging naar Lucas Moraes, niet voor het eerst deze Dakar Rally. De Braziliaan was anderhalve minuut sneller dan Nasser Al-Attiyah en iets meer dan twee minuten sneller dan Henk Lategan.

Lategan was in duel met Yazeed Al Rajhi voor de eindzege bij de auto's en was dus ook sneller dan Al Rajhi, maar was het genoeg? Nee, zo bleek bij de finish. Al Rajhi won na bijna 53 uur de Dakar Rally 2025 door Lategan bijna vier minuten te snel af te zijn. Mattias Ekstrom eindigde namens Ford op P3 op twintig minuten van Al Rajhi. De beste Nederlander vinden we op P24: Ronald van Loon. Rik van den Brink werd 34ste, Maik Willems 35ste.

On home soil, Yazeed Al Rajhi & Timo Gottschalk make history with a Dakar victory for Saudi Arabia! 🇸🇦🏁🔥



*subject to the official publication of the results by the FIA#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/Ke8VbIIMq2 — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2025

Trucks

Bij de trucks was het eindklassement al wel beslist voordat de slotetappe verreden was. Ales Loprais won de slotetappe na iets meer dan een uur door Mitchel van den Brink en Vaidotas Zala te verslaan. Van den Brink liep op tien seconden de zege mis in de etappe, niet voor het eerst deze week.

In het eindklassement sluit Martin Macik met bijna 2,5 uur voorsprong op Van den Brink de Dakar Rally als winnaar af. Loprais werd derde op ook bijna 2,5 uur. Kees Koolen, Martin van den Brink, Richard de Groot, Anja van Loon en William de Groot eindigden verder ook in de top tien.

🏆 @martinmacikjr is the #Dakar2025 winner in the Trucks category 🏆



It's a 2nd Dakar title for Macik and a well-deserved victory for the Czech powerhouse, conquering the dunes once again! 🏜️🔥



With five stage victories, the boss of MM Technology, won his second title at the… pic.twitter.com/UhutdS1Bzs — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2025

Challengers en SSV's

Bij de challengers was er Nederlands succes, want Paul Spierings won de laatste etappe na iets minder dan een uur door Yasir Seaidan te verslaan. Dania Akeel werd derde in de etappe. Voor het klassement had het geen impact meer, want dat was voor de etappe al wel beslist. Nicolas Cavigilasso wint bij de Challengers na bijna 58 uur door Goncalo Geurreiro en Pau Navarro op een uur en anderhalf uur te zetten. De beste Nederlander was Lex Peters op de negende plaats. Gert-Jan van der Valk kwam op P14 terecht in het eindklassement, Puck Klaassen op P19 en Paul Spierings op P21.

Nicolas Cavigliasso claims the Challenger title! 🏆



After conquering the quad race in 2019, the Argentinean rider clinches his second Dakar victory, now in the Challenger class. From stage 1, he showed incredible consistency, always finishing in the top six, and steering clear… pic.twitter.com/Z1d4znrw4G — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2025

Bij de SSV's was het tot slot Sara Price die de slotetappe won na iets minder dan een uur, voor Jeremias Gonzalez Ferioli en Manuel Andujar. Het verschil tussen de drie was maar twee minuten. In het algemeen klassement was het bij de SSV's eigenlijk halverwege de rally al beslist. Een fantastische eerste week van Brock Heger bleek voor de Amerikaan genoeg. Francisco Lopez Contardo en Alexandre Pinto maken het podium af op twee uur en 3,5 uur achterstand. Beste Nederlander bij de SSV's: Roger Grouwels op een keurige achtste plaats. Sander Derikx werd achttiende.

Brock Heger takes the win in the SSV race on his Dakar debut! 🏆🚗



A stunning achievement for the Polaris team, securing back-to-back victories after Xavier de Soultrait's triumph last year.

Despite finishing behind Jérôme de Sadeleer, Brock Heger & Max Eddy clinched the title… pic.twitter.com/bhfa4zKLsM — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2025

