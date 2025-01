Bij de buggy's en de vrachtwagens lijkt de 47e editie van de Dakar Rally al beslist, maar bij de motoren en de auto's is het nog spannend na de een na laatste etappe. Yazeed Al Rajhi heeft de leiding weer afgepakt van Henk Lategan. Ondertussen moest Paul Spierings helaas een proef overslaan en keek in tranen toe zijn kansen op het podium in rook opgingen.

Etappe 11 werd verreden over 275 kilometer rondom Shubaytah, terwijl de proef vanwege dichte mist werd verkort voor de motoren tot 152 kilometer. Tosha Schareina is tot het uiterste gegaan door het dagsucces te pakken. Hij maakte zeven en een halve minuut goed up de Red Bull-KTM van Daniel Sanders, maar heeft nog een achterstand van precies negen minuten. Dat wordt erg lastig om goed te maken in de laatste etappe van morgen die maar 61 kilometer is.

Tranen bij Spierings

Yasir Seaidan schreef de proef op zijn naam in de Challenger-klasse voor T3-buggy's, waar Nicolás Cavigliasso zo goed als zeker is van de overwinning. Paul Spierings deed mee voor het podium, totdat de drijfstang afbrak op de verbindingsroute richting Etappe 10. De Nederlander moest die proef daarom overslaan wat hem een straf van bijna 20 uur heeft opgeleverd. "Ik sta hier met tranen in mijn ogen. Je weet dat dit kan gebeuren, maar dit is echt klote", reageerde hij bij Omroep Brabant. Sara Price won in de SSV-klasse voor T4-buggy's in een één-twee-drie voor Can-Am. Brock Heger is de klassementsleider met ruim twee uur voorsprong.

Mattias Ekström pakte zijn eerste dagsucces van 2025 bij de auto's. De Ford-fabriekscoureur finishte 41 seconden voor de Dacia van Nasser Al-Attiyah en 105 seconden voor Yazeed Al Rajhi. De laatstgenoemde heeft de leiding in het klassement weer in handen met een voorsprong van 6 minuten en 11 seconden op Toyota-collega Henk Lategan. De Zuid-Afrikaan stelde met de vijfde plaats achter Mitch Guthrie teleur. Ook voor de auto's is de laatste etappe verkort tot 61 kilometer. 6 minuten en 11 seconden lijkt een niet al te groot gat, maar Lategan kan dit eigenlijk alleen nog goedmaken als Al Rajhi op problemen stuit, zoals een lekke band. Tim en Tom Coronel waren vandaag de snelste Nederlanders op de proef met een knappe P13.

Van den Brink verdedigt de tweede plek

Kees Koolen pakte in 2017 al een etappezege op de quads en hij kwam vandaag ontzettend dichtbij zijn eerste etappezege in de vrachtwagens. Hij gaf slechts 7 seconden toe op Martin Macík. De Tsjech kent nu al vijf dagsuccessen en stevent met een voorsprong van twee en een half uur in het klassement af op een dominante overwinning. Achter Vaidotas Žala werd Mitchel van den Brink vierde om zo zijn voorsprong op Aleš Loprais uit te breiden tot bijna zeven minuten. Van den Brink en Loprais vechten om de hele week om de tweede plek bij de trucks. Achter Loprais werd de top tien afgemaakt door alleen maar Nederlanders: Maurik van den Heuvel, Martin van den Brink, Richard de Groot, Anja van Loon en William de Groot.

