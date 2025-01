De proloog en de eerste etappe van de Dakar Rally van 2025 hadden de deelnemers achter de rug en vandaag stond de eerste helft van de beruchte 48-uursetappe op het programma. Yazeed Al Rajhi leidt voor Toyota, terwijl achter hem Carlos Sainz Sr. een klapper meemaakte. Mitchel van den Brink moet ondertussen toegeven op de Tsjechen bij de trucks.

Etappe 2 is een route van 1057 kilometer rondom Bisha. 965 kilometer hiervan is de special stage. Het is een marathonetappe die verdeeld is over deze zondag en de maandag. Alle deelnemers moesten om 17:00 uur lokale tijd op de zondagmiddag stoppen bij de dichtstbijzijnde bivak en rusten, voordat ze om 07:00 uur op de maandagochtend weer verder mogen. Iedereen moet slapen in tentjes en er zijn geen wc's of douches. Omdat ze vandaag Etappe 2 dus niet finishen, moeten we kijken naar de tussenstanden bij de waypoints. Daar zien we Daniel Sanders die op de Red Bull-KTM zijn leiding uitbreidt bij de motoren, maar Ricky Brabec zit op zijn Honda op slechts 40 seconden achterstand. Ross Branch ligt derde en moet een gat van 3 minuten en 51 seconden goedmaken om morgen te winnen.

Spierings beste Nederlander, crash voor Sainz

Paul Spierings maakt als de beste Nederlander in de Challenger-klasse veel indruk. Hij ligt tweede bij de T3-buggy's bij het aanbreken van de nacht, vier minuten achter Nicolás Cavigliasso. Puck Klaassen doet het eveneens goed en bevindt zich nog net in de top tien. Brock Heger en Xavier De Soultrait strijden vooraan in de SSV-klasse voor T4-buggy's.

Al Rajhi en de nieuwe Dacia van Nasser Al-Attiyah vechten om de eerste plek bij de auto's. De twee mannen uit het Midden-Oosten, waartussen in het bivak een verschil van 1 minuut en 19 seconden te zien is, reden samen weg van de rest van het veld. Mattias Ekström heeft in zijn Ford bijna negen minuten moeten toegeven, maar hield nog wel de Toyota's van Henk Lategan en Juan Cruz Yacopini achter zich.

De grootste verliezer was de andere Ford van Sainz Sr. die crashte. De ervaren Spanjaard, die naar de Dakar kwam als een van de favorieten, maakte zelfs een forse impact mee door op een duin over de kop te slaan. Ondanks de vele schade kon de vader van Williams F1-coureur Carlos Sainz Jr. uiteindelijk zijn weg vervolgen, maar de achterstand bedraagt zo'n driekwartier. Sébastien Loeb is bijna tien minuten kwijtgeraakt door motorproblemen met de Dacia. Tim en Tom Coronel vinden we terug op P38, maar ook Maik Willems en Ronald van Loon staan nog in de top vijftig.

Van den Brink loopt achterstand op

Martin Macík heeft de leiding te pakken bij de vrachtwagens. De Tsjech heeft 6 uur, 51 minuten en 28 seconden gedaan over de eerste 546 kilometer en heeft een voorsprong van 3 minuten en 5 seconden op de andere Iveco van zijn landgenoot Aleš Loprais. Vaidotas Žala ligt netjes derde, en hij rijdt samen met navigator Max van Grol, maar ze hebben wel een flinke 24 minuten laten liggen op de koplopers. Mitchel van den Brink is ook een boel tijd verloren halverwege de eerste dag van de marathon, maar heeft de schade beperkt gehouden met de vierde stek voor de Tatra Buggyra van Martin Soltys die het eveneens lastig had. Op maandagochtend om 07:00 uur lokale tijd wordt Etappe 2, de 48-uursproef, dus vervolgd.

