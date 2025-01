Tim en Tom Coronel kwamen als 35ste auto over de streep tijdens de eerste etappe van de 2025 Dakar Rally en vertelden na afloop dat ze tijdens hun rit van 499 kilometer behoorlijk wat hebben megemaakt.

Bij Coroneldakar.nl opent Tom Coronel met een beschrijving van de dag van het Nederlandse duo. “Nu weet ik weer waarom ik dit aan het einde van de rally nooit meer wil doen. Kolere zeg, dat was even lekker beginnen. De proef was zwaar op de auto en we hebben echt van alles meegemaakt. We hebben veel klappen gehad, waarvan er twee serieus hard waren. We hebben aam de onderkant een paar rotsen hard geraakt en zijn een keer met de neus naar beneden gedoken. Dat gaf toch wel even wat schrik in de benen. We reden een doodlopend trailpad op en moesten weer terug naar beneden. We konden alleen maar achteruit en dat is bijna niet te doen met deze auto’s, maar we zijn zonder kleerscheuren beneden gekomen. Aan het eind kregen we ook nog een lekke band, dat was jammer. Dat kost net die 3 à 4 minuutjes die je niet wil missen. Maar het was wel weer gaaf om mee te maken. We zijn tussen alle bomen en bosjes de hele linker zijkant van de auto kwijtgeraakt, maar de spiegels zitten er nog op. Daar hebben we extra beugeltjes voor gemaakt.”

Tim Coronel over eerste etappe Dakar Rally 2025

Ook Tim Coronel geeft toe dat het een zware etappe was, maar al met al kon hij ook wel genieten. “Dit was wel weer een echte Dakar-proef! Eerlijk is eerlijk, we hebben een paar foutjes gemaakt maar wel de schade beperkt gehouden. Althans, zo voelt het. Een keer hield ik in het stof het gas erop. Dat was niet slim, maar we maakten wel een mooie jump. Het is nog even wennen, maar de auto is nog heel en we zitten er lekker bij.”

