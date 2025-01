Na de proloog van 3 januari stond op 4 januari de eerste etappe van de Dakar Rally 2025 op het programma. Een etappe van maar liefs 499 kilometer lang. Veel spektakel was er vooral bij de auto's te vinden, terwijl er ook weer Nederlands succes was.

Na de in vergelijking met de rest van de Dakar Rally vrij eenvoudige proloog van vrijdag stond zaterdag dus de eerste echte etappe op het programma, voordat er op zondag en maandag de 48-uur etappe verreden gaat worden en de kaarten pas echt verdeeld gaan worden. Dit was te merken ook, want zeker bij de auto's werden er wat tactische beslissingen genomen. Er was op vrijdag al succes voor de Nederlandse deelnemers, iets wat op zaterdag ook het geval bleek.

Motoren

Bij de motoren was het Daniel Sanders die met zijn Red Bull KTM na vier uur en 41 minuten als eerste en snelste over de finish kwam na 499 kilometer. De Australiër bleef Ricky Brabec van Monster Energy Honda met twee minuten en vier seconden voor, terwijl Botswana-coureur Ross Branch namens Hero Motorsports op 02.26 van Sanders als derde binnen bleek te komen. De top vijf, verder bestaande uit Skyler Howes - die nog tien minuten van zijn tijd af zag gaan omdat hij onderweg iemand geholpen had - en Tosha Schareina, zat binnen vier minuten en 42 seconden van elkaar. Er waren tijdens de etappe veel valpartijen, wat uiteindelijk alleen een uitvalbeurt van Stefan Bühler opleverde. Hij liep een schouderblessure op en kon niet verder.

In het algemeen klassement staat Sanders nu bovenaan met twee minuten en 22 seconden voorsprong op Brabec, voor Branch, Howes en Schareina. De coureurs zitten binnen vijf minuten en zeven seconden van elkaar na de proloog en eerste etappe.

Auto's

Tijdens de etappe bij de auto's bleken de grote namen niet veel interesse te hebben om risico's te nemen. Het was Quintero van Toyotadie na 4 uur en 35 minuten de etappe won, voor Guerlain Chicherit van X-Raid. Laatstgenoemde leek de etappe gewonnen te hebben, maar die ging na een verandering toch naar Quintero. De Amerikaan bleef de Fransman 45 seconden voor. Saood Variawa van Toyota kwam op 1 minuut en 48 seconden binnen. Verder was er een zevende plaats voor Carlos Sainz (03.17 achterstand) en eindigde Toby Price en Sam Sunderland, in eerdere jaren nog actief bij de motoren, knap negende in de etappe. Tom en Tim Coronel waren de beste Nederlanders op 29 minuten en 11 seconden, wat genoeg was voor de 44ste plaats. Toppers zoals Sebastien Loeb en Nasser Al-Attiyah deden het expres rustig aan, zodat ze tijdens de 48-uur etappe kunnen profiteren van hun voorgangers. Loeb zou zelfs vlak voor de finish stil zijn gaan staan om niet te winnen en zelfs niet in de top tien terecht te komen.

Chicherit staat na de proloog en eerste etappe 45 seconden achter Seth Quintero, maar wel voor Variawa (01 minuut en 48 seconden achterstand). Tom en Tim Coronel zijn op plek 44 te vinden op 29 minuten en 11 seconden van de leider.

Trucks

Bij de trucks was er wederom Nederlands succes. Het was, net zoals tijdens de proloog, Mitchel van den Brink die na iets meer dan vijf uur als eerste over de streep kwam. De Nederlander versloeg de Tsjechen Ales Loprais (1 minuut en 40 seconden achterstand) en Martin Macik (2 minuten en 29 seconden). Richard de Groot werd zevende, Martin van den Brink achtste, Kees Koolen negende en Maurik van den Heuvel tiende, allemaal tussen de 28 minuten en 37 minuten achterstand op de winnaar. In totaal stonden er vijf Nederlanders in de top vijf van de etappe, met Max van Grol die met de Litouwer Vaidotas Zala ook nog vijfde werd.

In de stand na twee etappes staat Mitchel van den Brink 1 minuut en 40 seconden voor op Loprais en 2 minuten en 29 seconden op Macik. Op plek zeven tot en met tien vinden we Nederlanders terug: De Groot, Mitchel van den Brink, Koolen en Van den Heuvel. Tot nu toe vechten de Nederlanders en Tsjechen dus om de plekken in de top tien.

