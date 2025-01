De 47e editie van de Dakar Rally is deze vrijdag officieel van start gegaan in Saoedi-Arabië. Henk Lategan opent het evenement met de snelste tijd, terwijl de gebroeders Tim en Tom Coronel hun spiegel verliezen. De eerste uitvaller is ook al bekend. Het gaat om een motorrijder die naar het ziekenhuis is vervoerd.

De Dakar Rally van 2025 werd aangevangen met een zogeheten proloog, een korte etappe van 79 kilometer rondom Bisha, waarvan 29 kilometer de special stage was, om er even in te komen. Daniel Sanders was het snelst bij de motoren met een tijd van 16 minuten en 51 seconden. Hij was daarmee 12 seconden sneller dan Hero-rijder Ross Branch en KTM-ploegmaat Edgar Canet. Regerend winnaar op de tweewielers, Ricky Brabec, moest op de Honda genoegen nemen met de vierde stek. De eerste uitvaller is Hartih Noah. Hij kwam ten val met zijn Sherco en brak daarbij zijn pols. De Indiër moest naar het ziekenhuis om geopereerd te worden. Corbin Leaverton en Gonçalo Guerreiro zorgden in de Challenger-klasse voor T3-buggy's voor een één-tweetje met het Red Bull Off Road Junior Team USA. Paul Spierings werd met zijn Nederlandse navigator Jan-Pieter van der Stelt indrukwekkend zesde op 21 seconden achterstand. Brock Heger won in de SSV-klasse voor T4-buggy's met de Polaris van Sébastien Loeb Racing.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull-monteur Nicholas sluit Dakar of Le Mans niet uit: 'Zou morgen gaan als ik de kans kreeg'

Eén seconde marge

Nasser Al-Attiyah leek af te stevenen op de overwinning bij de auto's. Hij was het grootste deel van de proloog het snelst tijdens het debuut van de Dacia Sandrider. In de slotfase kwam Lategan echter sterk naar voren. De Zuid-Afrikaan in zijn Toyota Hilux ging over de finish met een tijd van 15 minuten en 28 seconden. Mattias Ekström, die van het teruggetrokken Audi is overgestapt naar het nieuwe fabrieksteam van Ford, was eveneens rap richting de streep en kwam slechts een seconde tekort op Lategan. Al-Attiyah moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats voor Rokas Baciuška en João Ferreira. Brian Baragwanath was de best geklasseerde Century op P6 voor de andere Dacia van Sébastien Loeb. Tim en Tom Coronel, eveneens achter het stuur van een Century CR7, werden 34e op 1 minuut en 54 seconden achterstand. De tweeling liet zich tevreden uit na de proloog, ondanks een klein beetje schade. Maik Willems en Rik van den Brink zaten bij de hekkensluiters van de top 50 bij de auto's.

In tegenstelling tot hoe het gaat bij de motoren, telt de proloog niet mee voor het algemeen klassement bij de auto's. Wel bepaalt het resultaat van de proloog de startvolgorde van de echte eerste etappe van zaterdag.

OOK INTERESSANT: Protesten in F1-juniorklasse: Dit is waarom hier nog geen kampioen van 2024 is uitgeroepen

Direct Nederlands succes

Mitchel van den Brink heeft de proloog op zijn naam geschreven bij de trucks met de Eurol Rally Sport-Iveco die hij deelt met navigator Jarno van der Pol en monteur Moisès Torrallardona. De Nederlander was met een tijd van 18 minuten en 3 seconden Vaidotas Žala, die van de Mini bij de auto's is overgestapt naar Iveco en Team De Rooy, te snel af met een gat van 7 seconden. Regerend winnaar Martin Macík moest 23 seconden toegeven op Van den Brink evenals Tatra Buggyra-coureur Martin Šoltys. Kees Koolen completeerde de top vijf voor Aleš Loprais en een hele rits aan andere Nederlandse talenten: Maurik van den Heuvel, Martin van den Brink, Anja van Loon, Ben de Groot en Richard de Groot.

Gerelateerd