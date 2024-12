Niet alleen Max Verstappen heeft na zijn Formule 1-carrière zijn zinnen gezet op de andere grote raceklassen. Red Bull-monteur Calum Nicholas onthult dat ook hij graag weer een keer Le Mans zou willen afwerken, daarnaast sluit hij een avontuur in de Dakar Rally ook niet uit.

Vanwege het drukke Formule 1-seizoen is een uitstapje anno 2024 maar moeilijk mogelijk. In 2017, toen Fernando Alonso nog voor McLaren reed, liet de Spanjaard het raceweekend in Monaco aan zich voorbij gaan, om deel te nemen aan de Indy 500. Verstappen heeft al veelvuldig zijn wens uitgesproken om mee te doen aan de 24 uur van Le Mans, wel liet de Nederlander daarbij optekenen dat hij niet voor spek en bonen wil meedoen en dus vol voor de winst wil gaan. Daardoor lijkt de viervoudig kampioen dat dus pas te gaan doen, zodra zijn Formule 1-carrière achter de rug is en Nicholas onthult dat hij ook wel een aantal avonturen wil aangaan.

Artikel gaat verder onder video

Nicholas heeft bijzonder plekje voor Le Mans

"Toen ik op de universiteit zat, had ik bijvoorbeeld al een idee in mijn achterhoofd dat ik in een Formule 1-pitcrew wilde werken. Maar ik wist ook dat er realistisch gezien zoveel andere motorsporten zijn. Ik vond het bijvoorbeeld geweldig om aan Le Mans mee te doen", opent Nicholas in de Road To Success Podcast. "Ik heb twee keer Le Mans gedaan, en eerlijk gezegd zou ik morgen weer gaan als ik de kans kreeg. Ik hou ervan."

Nicholas: F1 is cool, maar er is meer

Elke monteur wil in de Formule 1 werken, maar er is meer: "Natuurlijk is F1 cool, maar er zijn zoveel andere geweldige disciplines in de motorsport waarin je ook geweldige carrières kunt opbouwen. Ik zou bijvoorbeeld graag ooit Dakar willen doen als monteur, of werken in de World Rally." Daarbij ziet Nicholas de vergelijking met coureurs als Fernando Alonso en Verstappen, die ook graag de stap opzij maken. "Het is echt iets wat je begint te begrijpen zodra je ziet hoe groot de motorsportwereld eigenlijk is. Al die verschillende disciplines zijn interessant. Al die verschillende takken van motorsport lijken me geweldig. Ik kijk nooit naar een motorsportdiscipline en denk: 'Oh nee, dat is niets voor mij.' Alles voelt als iets waar ik plezier aan zou kunnen beleven."

Gerelateerd