Red Bull Racing kon vanaf dit jaar niet langer rekenen op een extra 50 miljoen dollar per seizoen vanwege het vertrek van een van haar sponsors. Het F1-team en Bybit besloten namelijk de samenwerking te stoppen. Het is niet alleen maar slecht nieuws voor de renstal waar Max Verstappen voor uitkomt, want nieuwe sponsors zullen naar verluidt het gat van Bybit vullen.

Bybit is een cryptobeurs waar gehandeld kan worden in Bitcoin, andere digitale coins en NFT's. Wat Bybit anders maakt dan veel andere cryptobeurzen is dat hier veel gehandeld wordt met een hefboom, waarbij investeerders proberen maximale winsten te boeken met een minimale inzet. Bybit werd voor 2022 aangekondigd als nieuwe partner van Red Bull Racing en was op de voor- en achtervleugels van Verstappen en Sergio Pérez te zien evenals op de zijkant van de bolides. Het was de op een na grootste sponsor achter titelsponsor Oracle, maar de driejarige deal van 50 miljoen dollar per seizoen kreeg na 2024 geen vervolg.

AvaTrade, Neat en meer

Bybit zou niet de makkelijkste sponsor zijn geweest. De naam mocht bijvoorbeeld niet op de Red Bull-wagens staan tijdens de Grand Prix van China, vanwege bepaalde restricties rondom het maken van reclame voor cryptoplatformen. Volgens F1i zou Bybit ook niet langer passen bij de identiteit die Red Bull wil creëren.

Het medium meldt eveneens dat er sponsors komen die het gat van Bybit zullen vullen. Zo heeft Red Bull de handen ineen geslagen met AvaTrade, een Ierse effectenmakelaar. Het biedt net als Bybit handel in cryptomunten, maar het draait bij AvaTrade meer om de handel in onder andere grondstoffen, aandelen en 'normale' valuta's. AvaTrade stond vorige maand tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi al op de halo van de RB20, maar het bedrijf zal groter te zien zijn op de RB21 en op de racepakken van Verstappen en diens nieuwe ploegmaat Liam Lawson. Red Bull gaat ook een samenwerking aan met Neat, wat apparatuur maakt voor videoconferences. Naar verluidt komen er in aanloop naar de seizoensopener in Australië in maart meer sponsors aan.

