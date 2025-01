Max Verstappen weet dat hij niet elke dag aan de Formule 1 kan denken en dat hij zich ook met andere dingen bezig moet kunnen houden. De Nederlander gaf eerder al aan "emotioneel uitgeput" te zijn in Brazilië na zijn overwinning, en legt nu uit hoe hij gedurende de winterstop de knop kan omzetten, en kan uitrusten.

2024 is wederom een slopend seizoen geweest voor Max Verstappen, die ondanks een reeks van tien Grands Prix zonder overwinning toch nog een vierde wereldtitel binnen wist te slepen. De Limburger was de meest besproken coureur van het jaar door zijn vele controversiële inhaalacties en verdedigende bewegingen, naast sommige uitlatingen in de media, zoals hij over George Russell deed. De eerste officiële testdagen in Bahrein zijn in de laatste drie dagen van februari, hetgeen betekent dat er bijna drie maanden aan rust zijn voor alle coureurs. Net als in 2024 staan er dit jaar weer 24 Grands Prix-weekenden op de kalender, met een zomerstop van drie weken waarin alle fabrieken verplicht moeten worden gesloten.

Tijdens zijn winterstop is Verstappen inmiddels druk bezig met skiën voor hij zich weer meldt in de fabriek bij Red Bull. Daarnaast is hij natuurlijk een erg fanatieke simracer, en volgens hem zelf is deze afleiding extreem belangrijk om ook zo beter te kunnen renderen op het circuit. “Wat voor mij werkt, is dat als ik naar huis ga, ik niet aan F1 denk, tenzij ik terugga naar de fabriek”, zegt hij in gesprek met de officiële Formule 1-website. “Natuurlijk zit het altijd in je achterhoofd, maar het is heel belangrijk dat je het kunt uitschakelen. Als ik elke dag aan F1 denk, krijg ik een burn-out. Dat is onmogelijk. Voor mij werkt het niet. Het is belangrijk om ook in het leven andere uitdagingen te hebben, ik ben erg druk met simracen, het is een mooie afleiding van de F1. Ik wil daar ook een succes van maken. Constant betrokken zijn bij die gesprekken met jong talent, dat is heel spannend."

De vakantie van Verstappen zal er bijna opzitten, en binnenkort zal hij zich weer in Milton Keynes moeten melden om te beginnen aan de voorbereiding van het aankomende seizoen. De Nederlander weet dan ook dat vanaf het moment dat hij daar over de drempel stapt, hij zich compleet moet richten op zijn werk. "Als ik terugga naar de fabriek, wijd je je tijd volledig aan het team, aan het zoeken naar verbeteringen - en natuurlijk tijdens raceweekenden. Het is belangrijk om iets anders in je leven te vinden om je op te richten - en dat is naast natuurlijk je normale gezinsleven.”

