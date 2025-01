Red Bull kondigt lanceerdatum RB21 aan, Cadillac voegt Indy 500-winaar toe aan F1-team | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag maakte Cadillac bekend dat voormalig Formule 1-coureur, maar ook Indy 500-winnaar Marcus Ericsson wordt ingezet om de simulatoren van de Amerikaanse renstal te optimaliseren. Red Bull Racing heeft onthuld wanneer het de RB21 aan de buitenwereld toont en Helmut Marko zou voormalig Liverpool-trainer Jürgen Klopp wel aan het Formule 1-team willen toewijzen. Dit is de GPFans Recap van donderdag 2 januari.

Wolff stoorde zich aan gedrag Red Bull na Abu Dhabi 2021: 'Wij hadden het toegegeven'

Toto Wolff is nog steeds van mening dat er tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 fouten zijn gemaakt waardoor niet Lewis Hamilton, maar Max Verstappen wereldkampioen werd. De Oostenrijker heeft nu echter iets onthuld over het gedrag vanuit Red Bull na de controversiële slotrace van dat jaar. Lezen wat de teambaas van Mercedes over de befaamde finale te vertellen heeft? Klik hier!

Marko ziet rol voor voormalig Liverpool-trainer Klopp: "Zou het geweldig vinden"

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko zou voormalig Liverpool-trainer Jürgen Klopp een aanwinst kunnen zijn voor het Formule 1-team. Klopp is vanaf 1 januari Global Football Director bij Red Bull en Marko hoopt dat de voormalig trainer ook zo nu en dan bij het Formule 1-team aanwezig is als motivator voor Max Verstappen en Liam Lawson. Lezen waarom Marko Klopp graag tijdens Formule 1-weekenden wil zien? Klik hier!

Red Bull onthult lanceerdatum van RB21 Verstappen en Lawson

Red Bull Racing heeft de lanceerdatum van de nieuwe auto voor het seizoen 2025, de RB21, onthuld. Met de auto zullen Max Verstappen en zijn team hopen dat hij zijn vijfde titel op rij kan winnen en ook bij de constructeurs er weer succes gevierd kan worden. Lezen wanneer Red Bull het doek van de RB21 trekt? Klik hier!

Ericsson voegt zich bij F1-team Cadillac: "Geweldig dat ze me willen inzetten"

Voormalig Formule 1-coureur en Indy 500-winnaar Marcus Ericsson zal zich bij het Cadillac Formule 1-team voegen. De Zweed zal zich bij het Amerikaanse team focussen op de simulatoren, zodat deze geoptimaliseerd worden, voordat ze in gebruik worden genomen. Lezen waarom Cadillac voor Ericsson heeft gekozen? Klik hier!

Dit zijn de grootste veranderingen voor het Formule 1-seizoen van 2025

De kerstdagen en oud en nieuw liggen achter ons en het is dan eindelijk 2025 geworden. We zijn nog twee maanden verwijderd van de testdagen en de seizoensopener in Australië, maar er staan dit seizoen een aantal nieuwe aanpassingen op de planning. GPFans blikt alvast vooruit op de grootste veranderingen in de Formule 1 voor aankomend seizoen. Lezen wat de grootste veranderingen voor het 2025-seizoen zijn? Klik hier!

