Voormalig Formule 1-coureur en Indy 500-winnaar Marcus Ericsson zal zich bij het Cadillac Formule 1-team voegen. De Zweed zal zich bij het Amerikaanse team focussen op de simulatoren, zodat deze geoptimaliseerd worden, voordat ze in gebruik worden genomen.

Het team van Cadillac heeft onlangs een principe akkoord met de FOM bereikt over het toetreden aan de Formule 1 vanaf 2026. Het team heeft in oktober 2023 de goedkeuring van de FIA gekregen, maar moest wachten totdat de teams uiteindelijk ook akkoord gaven. Dat gebeurde in november en daarvoor was een vertrek van Michael Andretti nodig. Daarnaast steunt General Motors het plan en zal het onder de naam Cadillac opereren in de koningsklasse. Vanaf 2026 maakt het team gebruik van Ferrari-motoren, maar de verwachting is dat de Amerikaanse partij niet lang daarna ook met haar eigen motoren zal gaan rijden.

Ericsson accepteert nieuwe job voor Cadillac

Ericsson reed in het verleden voor Caterham en Sauber en zal bij Cadillac de simulatoren voor zijn rekening nemen. In de IndyCar reed Ericsson voor Andretti Global en dus was de keuze snel gemaakt. "Mijn werkgever, Andretti, heeft me gevraagd om naar Engeland te vliegen om verschillende simulatoren te testen. Ik zal feedback geven zodat ze het juiste model kunnen kiezen voor de hele organisatie, inclusief Formule 1, IndyCar en sportwagens", zo citeert PlanetF1 Ericsson. Vandaag de dag zijn simulatoren belangrijker dan ooit, gezien de beperkte testijd in de Formule 1. "Simulatoren zijn een essentieel onderdeel van de motorsport geworden, en ik heb deze winter gewerkt aan het verbeteren van mijn eigen gebruik ervan. Het is geweldig dat ze me willen inzetten en gebruik willen maken van mijn ervaring om te helpen", aldus Ericsson.

Symonds ook gestart bij Cadillac

Ook Pat Symonds is begonnen bij Cadillac. In mei 2024 kondigde Symonds zijn vertrek bij de FOM aan en de gardening leave-periode liep op 1 januari af. "Beginnen met het spreekwoordelijke 'blanco vel papier' biedt veel meer kansen dan uitdagingen. Het team wordt opgebouwd met niet alleen de hoogste technische normen, maar ook de hoogste ESG-normen, terwijl we ernaar streven het beste team te worden om voor te werken in de Formule 1", aldus Symonds op LinkedIn.

