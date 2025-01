Red Bull Racing heeft de lanceerdatum van de nieuwe auto voor het seizoen 2025, de RB21, onthuld. Met de auto zullen Max Verstappen en zijn team hopen dat hij zijn vijfde titel op rij kan winnen en ook bij de constructeurs er weer succes gevierd kan worden.

In 2024 moest Red Bull namelijk de titel bij de constructeurs aan McLaren laten, terwijl ook Ferrari sterker bleek te zijn. Verstappen werd wel kampioen bij de constructeurs, maar dit was vooral dankzij een sterke start van het seizoen. De Nederlander won toen zeven van de eerste tien races, maar zakte daarna weg en had zelfs een reeks van tien races op rij zonder zege. Dankzij een goede eindsprint en twee zeges aan het einde van het seizoen won Verstappen alsnog zijn vierde titel op rij.

Red Bull onthult lanceerdatum RB21

Red Bull zal hopen dat de RB21, de opvolger van de RB20, beter en vooral consistenter gaat presteren. Christian Horner en Helmut Marko, respectievelijk teambaas en adviseur van Red Bull, stelden al dat de data vanuit de windtunnel hoopgevend is. De auto zelf zal op 18 februari in de O2 Arena in Londen voor het eerst uit de doeken gedaan worden tijdens het speciale evenement van F1, de dag waarop alle teams hun auto en livery gaan onthullen. Het team heeft dus besloten er geen speciaal losstaand evenement van maken. Ferrari koos hier wel voor, want op 19 februari gaat het een speciaal evenement organiseren in Fiorano.

