In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We hebben de jaarwisseling achter de rug en het is nu dan eindelijk 2025. Lewis Hamilton mag zich nu een Ferrari-coureur noemen. Frédéric Vasseur maakt zich geen zorgen over het feit dat de zevenvoudig wereldkampioen zal moeten wennen in Maranello. Wie niet meerijdt dit jaar is Sergio Pérez. Hij moest zijn koffers pakken bij Red Bull Racing. Hoofdadviseur Helmut Marko is ingegaan op de toekomstplannen van 'Checo'. Red Bull moet het in 2025 tevens doen zonder haar één na grootste sponsor en loopt zo 150 miljoen dollar mis. Verder gaat Jos Verstappen in over de huidige vorm van Red Bull en de toekomst van zoon Max, weerlegt F1 TV uitspraken van Viaplay en maakt een geschorste coureur een onverwachte terugkeer.

Ferrari reageert op zorgen om aanpassing Hamilton

Ferrari-teambaas Fred Vasseur heeft onderstreept dat de ploeg zich geen zorgen maakt over het aanpassen van Lewis Hamilton op zijn nieuwe werkomgeving, en hoeveel tijd hij moet doorbrengen in de simulator of op het testcircuit. Hamilton zal hoogstwaarschijnlijk de kans krijgen om de Ferrari van 2023 te testen op Fiorano in een TPC-dag met Pirelli, maar Vasseur ziet dit niet als iets cruciaals. "Hij is niet de rookie van het jaar, daar maak ik me helemaal geen zorgen over", zei Vasseur bij Motorsport.com over het potentiële afvallen van de testdagen in januari. "We weten dat we deze paar dagen veel procedures moeten assimileren, maar hij is ervaren genoeg om het te doen." Lees hier het hele artikel over Frédéric Vasseur die vertelt over zijn nieuwe aanwinst bij Ferrari.

Marko onthult toekomstplannen Pérez: 'Dat hoopt hij nog steeds'

Red Bull Racing-adviseur Dr. Helmut Marko meent dat Sergio Pérez nog steeds aast op een terugkeer in de Formule 1 in de toekomst. Pérez werd uit zijn stoeltje gehaald bij Red Bull na een moeilijk seizoen in 2024 en vervangen door Liam Lawson, en heeft nog niet aangekondigd wat zijn plannen zijn voor 2025. "Ik denk dat hij nog steeds hoopt op de Formule 1, al zijn alle zitjes voor volgend jaar natuurlijk vergeven", zo wordt Marko geciteerd door Motorsport.com. "Maar als hij één jaartje langs de zijlijn zit, dan kunnen er voor hem als geroutineerde coureur natuurlijk altijd nog weer nieuwe kansen komen." Marko onthulde ook dat Pérez zijn ontslag niet zag aankomen, ondanks de vorm waarin hij het merendeel van het seizoen verkeerde. Lees hier het hele artikel over de toekomstplannen van Sergio Pérez.

'Red Bull raakt sponsor van 150 miljoen dollar kwijt voor F1-seizoen van 2025'

Red Bull Racing lijkt haar een na grootste sponsor te zijn kwijtgeraakt voor het F1-seizoen van 2025. Het team waar Max Verstappen en Liam Lawson voor uitkomen, zou daarmee zo'n 150 miljoen dollar kwijtraken. Sinds 2022 was Bybit op de voor- en achtervleugels te zien van Verstappen en Sergio Pérez evenals op de zijkant van de wagens vlakbij de cockpit. Het ging om een samenwerking "voor meerdere jaren" waarbij Bybit de rol kreeg van grootste sponsor achter titelpartner Oracle. Bybit werd tevens de incubator van Red Bull op technisch vlak, waarbij de innovatie gestimuleerd zou worden door de ontwikkeling van groene technologieën met een speciale focus op duurzaamheids- en inclusieprogramma's. Bybit is echter niet meer te vinden in de lijst van partners van Red Bull Racing. Lees hier het hele artikel over de op één na grootste sponsor van Red Bull Racing.

Jos Verstappen sluit Red Bull-vertrek Max niet uit: "Als winnen niet langer mogelijk is"

Max Verstappen won vorig jaar zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1, maar het was een uitdagend seizoen. Vader Jos sluit niet uit dat de problemen bij Red Bull Racing kunnen leiden tot een vertrek van zoon Max. "Red Bull moet een auto bouwen die niet langer lastig is om te besturen", begon Jos Verstappen tegenover mediagroep Münchner Merkur/tz, geciteerd door Heute. Hij ziet het verder als een "feit" dat de auto van zijn zoon achteruit is gegaan sinds Newey is vertrokken. "Als je kijkt naar de tweede helft van 2024, dan kan je niet optimistisch zijn." Lees hier het hele artikel over Jos Verstappen die ingaat op de toekomst van zoon Max bij Red Bull Racing.

F1 TV blijft beschikbaar in Nederland ondanks 'exclusieve' deal van Viaplay

Viaplay heeft voor aankomend seizoen presentator Rob Kamphues weggekaapt bij Ziggo Sport. De laatstgenoemde, evenals de NOS, is de rechten om F1-beelden te laten zien kwijt en dus zou Viaplay de exclusieve rechtenhouder zijn, zo omschreef de streamingsdienst het zelf. Samenvattingen worden dus niet meer op de NOS en Ziggo Sport uitgezonden. Echt 'exclusief' is de deal met Viaplay echter niet en dat is goed nieuws voor degenen die geen abonnement hebben of willen bij Viaplay. F1 TV blijft namelijk gewoon beschikbaar in Nederland, zo heeft de Formule 1 laten weten tijdens deze winterstop. Lees hier het hele artikel over F1 TV in 2025.

Mazepin maakt verrassende comeback en slaat handen ineen met zoon van Newey

Nikita Mazepin kwam in 2021 uit voor Haas dankzij financiële steun van Uralkali, een Russisch staatsbedrijf waar zijn vader Dmitri de vice-voorzitter van was. Vanwege de inval van Rusland in Oekraïne werden er allerlei sancties opgelegd en van de FIA mochten Russische coureurs niet langer uitkomen met een Russische licentie. Ook al is inmiddels besloten dat Mazepin toch weer aan de Formule 1 mee zou mogen doen, hij heeft nu die droom alsnog opgegeven. Na de Formule 1 nam Mazepin deel aan twee seizoenen van de Asian Le Mans Series waarbij hij twee races won. Mazepin deelde afgelopen oktober dat hij zou focussen op zijn studie, maar toch kruipt hij volgende week achter het stuur van een raceauto met de zoon van Adrian Newey als teamgenoot. Lees hier het hele artikel over de terugkeer van Nikita Mazepin in de autosport.

