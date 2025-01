Max Verstappen won vorig jaar zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1, maar het was een uitdagend seizoen. Vader Jos sluit niet uit dat de problemen bij Red Bull Racing kunnen leiden tot een vertrek van zoon Max.

Red Bull is meerdere topmannen op de technische afdeling kwijtgeraakt. Dan Fallows vertrok richting Aston Martin, terwijl Rob Marschall als ontwerper aan de slag is gegaan bij McLaren. Hoofdmonteur Lee Stevenson besloot de overstap te maken naar Audi en is uiteindelijk gevolgd door sportief directeur Jonathan Wheatley die de nieuwe teambaas zal worden van het Duitse merk. Het grootste verlies is Adrian Newey, de ontwerper die de handen ineen heeft geslagen met Aston Martin en daar vanaf maart aan de slag mag gaan. Ondertussen op de baan zakte Red Bull terug achter McLaren en Ferrari door constante balansproblemen. Gaat Max Verstappen Newey volgen naar Aston Martin, gaat hij verder met de gesprekken met Toto Wolff en Mercedes, of gaat hij zijn contract tot eind 2028 afmaken bij Red Bull?

Verandering van team niet uitgesloten

"Red Bull moet een auto bouwen die niet langer lastig is om te besturen", begon Jos Verstappen tegenover mediagroep Münchner Merkur/tz, geciteerd door Heute. Hij ziet het verder als een "feit" dat de auto van zijn zoon achteruit is gegaan sinds Newey is vertrokken. "Als je kijkt naar de tweede helft van 2024, dan kan je niet optimistisch zijn."

Jos denkt dat er een kans bestaat dat Max eerder dan verwacht weg kan gaan bij Red Bull. "Alles is mogelijk. Hij kan bij Red Bull blijven, als hij daar zin in heeft. Maar zijn doel is om races te winnen. Als hij denkt dat dat niet langer mogelijk is bij Red Bull, dan is een verandering [van team] niet uitgesloten", zo sloot de oudere Verstappen af.

