Red Bull Racing lijkt haar een na grootste sponsor te zijn kwijtgeraakt voor het F1-seizoen van 2025. Bybit is namelijk niet meer als partner te vinden op hun website. Het team waar Max Verstappen en Liam Lawson voor uitkomen, zou daarmee zo'n 150 miljoen dollar kwijtraken.

Bybit is een zogeheten cryptocurrency exchange. Op zo'n cryptobeurs kan er gehandeld worden in Bitcoin, andere digitale coins en NFT's. Het platform werd in maart van 2018 gelanceerd met de British Virgin Islands als vestiging en met een kantoor in Singapore. Wat Bybit anders maakt dan veel andere cryptobeurzen is dat hier veel gehandeld wordt met een hefboom, waarbij investeerders proberen maximale winsten te boeken met een minimale inzet. Bybit werd voor 2022 aangekondigd als nieuwe partner van Red Bull Racing.

Bybit geen partner meer?

Sinds 2022 was Bybit op de voor- en achtervleugels te zien van Verstappen en Sergio Pérez evenals op de zijkant van de wagens vlakbij de cockpit. Het ging om een samenwerking "voor meerdere jaren" waarbij Bybit de rol kreeg van grootste sponsor achter titelpartner Oracle. Bybit werd tevens de incubator van Red Bull op technisch vlak, waarbij de innovatie gestimuleerd zou worden door de ontwikkeling van groene technologieën met een speciale focus op duurzaamheids- en inclusieprogramma's.

Bybit is echter niet meer te vinden in de lijst van partners van Red Bull Racing. Dat wist het doorgaans betrouwbare Decalspotters als eerste te melden. De deal die voor 2022 werd getekend, zou een waarde hebben gehad van maar liefst 150 miljoen dollar en dit is Red Bull naar verluidt nu kwijt. Het team evenals het cryptoplatform hebben nog niet gereageerd op het feit dat de samenwerking lijkt te zijn stopgezet.

