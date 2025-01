Coulthard verdedigt Red Bull: "Nog steeds meer dan wie dan ook"

David Coulthard denkt dat de val van Red Bull Racing in de tweede helft van 2024 wordt overgewaardeerd. De voormalig Red Bull- en McLaren-coureur herinnert mensen eraan dat het Oostenrijkse team vorig jaar nog steeds meer Grands Prix won dan welk team dan ook, én vier van de zes sprintraces.

Max Verstappen won zeven van de eerste tien Grands Prix in 2024, en het leek het zelfde verhaal als in het voorgaande jaar te gaan worden, toen de Nederlander compleet domineerde. Na de Grand Prix van Spanje liet de volgende overwinning echter meerdere maanden op zich wachten, en boekte Verstappen nog maar twee zeges in de laatste veertien ronden. McLaren en Ferrari boekten grote vooruitgang, en ook Mercedes had periodes waarin ze op pure snelheid Grands Prix naar zich toe wisten te trekken. Nog nooit eerder was er een seizoen waarin vier verschillende teams een één-twee finish boekten, en ook was er nooit eerder in de geschiedenis van de Formule 1 een jaar waarin zeven verschillende coureurs meerdere races wonnen.

Artikel gaat verder onder video

dicht bij de top van Everest

Coulthard won zelf het constructeurskampioenschap met McLaren in 1998, en was getuige van hoe het team destijds door Ferrari werd ingehaald. Hij legt uit dat het erg moeilijk is om je positie aan kop te behouden over meerdere jaren heen. “Ik loop al lang genoeg mee om te weten dat het feit dat je in het verleden hebt gewonnen, niet betekent dat het zo blijft," vertelt de Schot bij Motorsport-Total. "Vorig jaar was het een heel dominant jaar. Als je al zo dicht bij de top van Everest bent, is het gewoon heel moeilijk om te innoveren. Er was duidelijk een pad, een richting die ze namen met de auto, die nog steeds tien (negen, red.) Grand Prix won, nog steeds meer dan wie dan ook.”

Dan zou iedereen dezelfde auto bouwen

Coulthard legt ook uit dat het net zo belangrijk is om een auto goed door te ontwikkelen, als het originele ontwerp waarmee je aan de start van het seizoen verschijnt. Red Bull is hier een goed voorbeeld van: de ploeg dominant in de eerste seizoenshelft, maar de titel glipte uit hun handen toen de RB20 niet goed werd ontwikkeld. “Correlatie is altijd het belangrijkste. Als het werkt, werkt het, en als het niet werkt... Als het zo makkelijk was, zou je de regels gewoon aan een AI-tool geven. Als het zo eenvoudig was, zou iedereen gewoon dezelfde auto bouwen. Maar zo is het gewoon niet. Het heeft altijd aan het vermogen van de topteams gelegen om van het ene seizoen op het andere te presteren. Goed gedaan, McLaren! Wat een geweldige ommekeer.”

Gerelateerd