Red Bull Racing-adviseur Dr Helmut Marko meent dat Sergio Pérez nog steeds aast op een terugkeer in de Formule 1 in de toekomst. Pérez werd uit zijn stoeltje gehaald bij Red Bull na een moeilijk seizoen in 2024 en vervangen door Liam Lawson, en heeft nog niet aangekondigd wat zijn plannen zijn voor 2025.

Toen zijn carrière voorbij leek, werd Pérez aan het einde van 2020 door Red Bull opgepikt als vervanger voor Alexander Albon. De Mexicaan reed vier seizoenen voor het team uit Milton Keynes, en won in die tijd vijf Grands Prix en twee constructeurstitels. Zijn vorm was vooral in 2024 echter ondermaats - hij eindigde achtste in het coureursklassement, terwijl teamgenoot Max Verstappen kampioen werd met twee races en een sprint te gaan. Ook veroorzaakte Pérez meer schade dan welke andere coureur dan ook, en liep Red Bull tientallen miljoenen aan prijzengeld mis door het derde eindigen in het constructeurskampioenschap. Na maanden aan geruchten werd de knoop eerder deze maand doorgehakt, en bekendgemaakt dat Liam Lawson in 2025 de plek van Pérez zal overnemen en de vijfde teamgenoot van Verstappen zal worden bij Red Bull.

Daar hoopt hij nog steeds op

Zoals gezegd heeft Pérez zelf nog niks laten weten over zijn toekomstplannen, maar Dr Marko denkt te weten dat de 34-jarige coureur nog altijd aast op een plek in de koningsklasse. In 2025 zijn alle plekken inmiddels gevuld, maar in 2026 zijn er heel veel mogelijkheden, waaronder het gloednieuwe team; Cadillac F1. "Ik denk dat hij nog steeds hoopt op de Formule 1, al zijn alle zitjes voor volgend jaar natuurlijk vergeven", zo wordt Marko geciteerd door Motorsport.com. "Maar als hij één jaartje langs de zijlijn zit, dan kunnen er voor hem als geroutineerde coureur natuurlijk altijd nog weer nieuwe kansen komen."

"Allerlei mogelijkheden" in de toekomst

Marko onthulde ook dat Pérez zijn ontslag niet zag aankomen, ondanks de vorm waarin hij het merendeel van het seizoen verkeerde. Over de toekomst hint de Oostenrijker dat het zeker niet het einde van Checo hoeft te zijn, zij het in de Formule 1 of in een andere klasse. "In het begin niet. Hij hoopte steeds maar weer dat hij zijn oude vorm terug zou vinden. Hij heeft vijf Grands Prix met ons gewonnen en eindigde vorig jaar als vicewereldkampioen. Alleen dat [het terugvinden van zijn oude vorm] is niet gelukt. Toen heeft hij uiteindelijk ook ingezien dat een wederopstanding in deze setting voor hem niet mogelijk was en dat uit elkaar gaan het beste zou zijn. Er zijn in de toekomst nog allerlei mogelijkheden voor hem."