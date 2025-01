Gelukkig nieuwjaar! De seizoensfinale van 2024, de Grand Prix van Abu Dhabi, ligt alweer ver achter ons en het is inmiddels 2025. We zijn iets meer dan twee maanden verwijderd van de eerste F1-race in Australië. Maar hoe hebben de coureurs oud en nieuw gevierd?

We hebben dit jaar een boel om naar uit te kijken in de Formule 1. Red Bull Racing zal proberen de constructeurstitel terug te pakken, maar dan zonder Adrian Newey die naar Aston Martin gaat overstappen. Max Verstappen hoopt ondertussen dat hij zijn vijfde wereldkampioenschap op rij kan behalen. Hij zal opnieuw uitgedaagd worden door de McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri, en door Ferrari met Charles Leclerc en hun nieuwe aanwinst Lewis Hamilton. Verstappen zal hulp krijgen van een nieuwe teamgenoot, nadat Red Bull had bekendgemaakt dat Liam Lawson de opvolger zou worden van Sergio Pérez.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: De F1-winterstop doorkomen: belangrijke races die in januari en februari worden verreden

Skiën en nieuwjaarsduik

Kelly Piquet heeft op haar story's op Instagram gedeeld hoe bonuspapa Max Verstappen, en binnenkort echte vader, en haar dochtertje Penelope aan het skiën zijn op oudjaarsdag. Het gezin is voor twee weken op winterstopvakantie gegaan.

Max Verstappen is nog steeds op wintersportvakantie met zijn gezinnetje. Kelly Piquet deelde deze foto op oudjaarsdag van haar dochtertje Penelope die aan het skiën is met 'bonuspapa' Max.#Verstappen #F1 pic.twitter.com/OoVu9G9iUo — GPFans NL (@GPFansNL) January 1, 2025

De vriendin van Liam Lawson, Hannah St. John, deelde dat ze naar een typisch oud-en-nieuw-feestje zijn geweest.

Charles Leclerc is samen met zijn familie en vriendin Alexandra Saint Mleux op vakantie in Mexico. Saint Mleux postte deze foto met hun hondje Leo.

George Russell heeft een heerlijke nieuwjaarsduik genomen.

Morning dip 🙏 Happy New Year 🎉 pic.twitter.com/5Bn4cDioQw — George Russell (@GeorgeRussell63) January 1, 2025

Lance Stroll volgt het idee van Verstappen en is eveneens gaan skiën tijdens oud en nieuw.

Alexander Albon heeft het simpel gehouden met oud en nieuw. Hij deed met vriendin 'Lily' He Muni en een groepje vrienden een spelletjesavond.

Carlos Sainz, die natuurlijk de overstap gaat maken van Ferrari naar Williams, plaatste een afscheidsberichtje voor zijn voormalige ploegmaat Charles Leclerc.

Valtteri Bottas, die we dit jaar in actie gaan zien als Mercedes-testcoureur in plaats van op de grid, vierde oud en nieuw met zijn vriendin Tiffany Cromwell bij Rumi on Louth in Zuid-Australië.

Gerelateerd