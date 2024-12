In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is volop winterstop in de Formule 1, maar dat betekent niet dat er geen nieuws meer naar buiten komt. Zo maakte Kevin Magnussen bekend dat hij toch wel wat spijt had om het zitje bij Red Bull Racing mis te lopen. Wijst Jos Verstappen naar de vriendschap van zoon Max en Lando Norris en onthult Frederic Vasseur dat Lewis Hamilton eind januari al in oude Ferrari's gaat testen. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 21 december.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen zit niet stil tijdens winterstop en test met Ferrari GT3-auto

Max Verstappen heeft de droom om zijn eigen raceteam te beginnen, en dan het liefst in de GT-racerij. De viervoudig wereldkampioen is onder andere in het bezit van een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo, Audi R8 LMS Evo II, Ferrari 296 GT3 en Porsche 911 GT3 R. Hij ging er deze week zelf weer op uit met de Ferrari. Lezen waarom Verstappen deze week in de Ferrari stapte? Klik hier!

Magnussen liep zitjes bij Ferrari en Red Bull mis: "Had dat waarschijnlijk toch moeten doen"

Kevin Magnussen zal volgend jaar niet langer actief zijn in de Formule 1. Zijn carrière in de koningsklasse zit er na 185 races op. Hij blikt terug op de momenten dat hij kans maakte op stoeltjes bij Ferrari en Red Bull Racing. Daarbij geeft de Deen aan toch wel wat spijt te hebben dat hij Toro Rosso had afgewezen. Lezen waarom Magnussen bedankte voor het opleidingsteam van Red Bull? Klik hier!

'Hamilton stapt eind januari al in oude Ferrari om te wennen'

Voor Lewis Hamilton staat er in 2025 een nieuw avontuur in Maranello op het programma. De zevenvoudig kampioen voert momenteel nog zijn laatste verrichtingen voor Mercedes uit en volgens AutoRacer staat het debuut van de Brit in het Ferrari-rood eind januari op de planning. Lezen wat Ferrari in januari van plan is met de zevenvoudig kampioen? Klik hier!

Honda snijdt Horner uit foto in afscheidsbericht richting Pérez: "Dank je wel, Checo!"

Ook Honda heeft het vertrekt van Sergio Pérez meegekregen en bedankt de Mexicaan voor de bewezen diensten vanaf 2021. De Japanse motorfabrikant deelt op X een afscheidsbericht voor 'Checo', maar opvallend daaraan is dat het merk Christian Horner uit de foto heeft gesneden. Zien wat Honda precies heeft gedeeld op de socials? Klik hier!

Jos Verstappen eerlijk over vriendschap Max en Norris: "Het wordt lastiger"

Volgens Jos Verstappen wordt het in de toekomst een stuk lastiger voor zoon Max en Lando Norris om hun vriendschap te bewaken. Verstappen senior stelt wel dat de viervoudig kampioen makkelijker met vriendschap in de sport omgaat dan hijzelf kon, maar dat een rivaliteit binnen de sport uiteindelijk altijd deukjes in de vriendschap oplevert. De uitleg van Jos 'The Boss' Verstappen lezen? Klik hier!

Gerelateerd