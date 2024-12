Volgens Jos Verstappen wordt het in de toekomst een stuk lastiger voor zoon Max en Lando Norris om hun vriendschap te bewaken. Verstappen senior stelt wel dat de viervoudig kampioen makkelijker met vriendschap in de sport omgaat dan hijzelf kon, maar dat een rivaliteit binnen de sport uiteindelijk altijd deukjes in de vriendschap oplevert.

Norris en Verstappen hadden het in 2024 voor het eerst met elkaar aan de stok. Dat kwam tot een hoogtepunt in Oostenrijk. Tijdens de sprintrace was het Verstappen die Norris rondenlang voor de leiding van de wedstrijd aan het aanvallen was en met succes, want de sprintrace werd door de Nederlander gewonnen. Tijdens de hoofdrace waren de rollen omgedraaid en werd het tafereel met een uitvalbeurt voor Norris en een vijfde plek voor Verstappen afgesloten, na een touché tussen de beide mannen.

Vriendschap wordt lastiger vol te houden, volgens Jos

In gesprek met Formule1.nl legt Jos 'The Boss' uit dat hij nog wel strubbelingen verwacht tussen Norris en Verstappen, als het duo met elkaar om de titel knokt. "Het wordt lastiger, lijkt me. Het ging natuurlijk wel lange tijd om de wereldtitel die op het spel stond. Max weet dat het zo is, hij staat daar ook redelijk makkelijk in. Hij kent goed de scheidslijn tussen de onderlinge relatie naast en op de baan. Daar is hij heel volwassen in."

Zelf had Jos geen vrienden in de sport

Dat Verstappen junior vrienden in de Formule 1 heeft, komt niet van vader Jos. "Als ik kijk naar mijn tijd in de Formule 1: ik had geen vrienden. In ieder geval niet op een manier dat ik daarna nog contact met ze hield. Helemaal niet zelfs. Mijn vrienden kies ik zelf. Ik heb wel de indruk dat de meeste jongens die nu op de grid staan buiten de baan wel goed met elkaar omgaan trouwens", zo verklaart Verstappen senior. "Alleen, Max is wel een sociale jongen naast de baan en doet tegen iedereen wel aardig en normaal. In mijn tijd waren die onderlinge verhoudingen tussen coureurs toch wel anders."

