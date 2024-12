Voor Lewis Hamilton staat er in 2025 een nieuw avontuur in Maranello op het programma. De zevenvoudig kampioen voert momenteel nog zijn laatste verrichtingen voor Mercedes uit en volgens AutoRacer staat het debuut van de Brit in het Ferrari-rood eind januari op de planning.

Daar waar Carlos Sainz van Ferrari direct na het raceweekend in Abu Dhabi voor Williams mocht testen, zat zo'n constructie voor Hamilton er niet in. Toto Wolff verklaarde dat Ferrari überhaupt niet zo'n verzoek had ingediend, daarnaast had Mercedes nog een aantal sponsorverplichtingen in petto. Om de zevenvoudig kampioen alsnog een voorbereid aan het 2025-seizoen te laten beginnen heeft Frédéric Vasseur een aantal ritjes in oude Ferrari's op de planning staan, zo onthult hij bij het Italiaanse medium.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner over relatie Verstappen en Hamilton: 'Zouden ze samen kerst vieren?'

Testing of Previous Cars

"We krijgen de kans om een ​​dag te testen met TPC (Testing of Previous Cars) of Pirelli, maar dat is strikt afhankelijk van het weer en we hebben nog geen beslissing genomen", zo wil Vasseur weinig kwijt over het debuut van de Brit. Het medium heeft echter wel vernomen dat die TPC-test op 21 of 22 januari zal plaatsvinden, zo'n kleine drie weken voordat de 2025-bolide in Londen wereldkundig wordt gemaakt. Wel meldt het medium dat de zevenvoudig kampioen al diverse privébezoekjes heeft gebracht aan zijn nieuwe team in Maranello.

OOK INTERESSANT: Honda snijdt Horner uit foto in afscheidsbericht richting Pérez: "Dank je wel, Checo!"

Vanaf 2025 gaat het om de prestaties

De Formule 1 heeft in Abu Dhabi aandacht geschonken aan het tijdperk van Hamilton bij Mercedes, maar Vasseur onthult dat zo'n spektakel niet verwacht hoeft te worden als de Brit in dienst treedt bij de Scuderia: "We moeten ons concentreren op het komende seizoen. Er zal een zeer krappe periode zitten tussen Lewis' eerste dag in Maranello en de lancering van de auto. Het is een kwestie van een paar weken en ik wil dat iedereen zich alleen maar op de prestaties concentreert. Het betekent dat we de lancering in Londen zullen hebben en de dag na de officiële lancering van onze auto. Voor mij zijn dit al twee belangrijke gebeurtenissen en het is absoluut te veel. Ik wil gefocust zijn op ontwikkeling, op prestatie en niet op spektakel", aldus Vasseur.

Gerelateerd