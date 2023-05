Lars Leeftink

Maandag 1 mei 2023 19:36 - Laatste update: 19:42

Na de vierde kwalificatie van het seizoen, in Azerbeidzjan, is er genoeg reden om eens een blik te werpen op de onderlinge kwalificatieduels bij alle teams. Bij vier teams staat het 4-0, terwijl het bij onder meer Red Bull Racing, McLaren, Ferrari, Alpine en Alfa Romeo na vier kwalificaties spannend is.

Max Verstappen kon zijn voorsprong op Sergio Pérez in Azerbeidzjan uitbreiden door P2 te veroveren in Bakoe. Daardoor staat de Nederlander nu 3-1 voor. George Russell heeft zijn onderlinge duel met Lewis Hamilton op 3-1 zien komen dankzij een teleurstellende P11. Hamilton eindigde voor zijn teamgenoot op P5. Tussen Lando Norris en Oscar Piastri staat het 3-1 in het voordeel van Norris, terwijl Zhou Guanyu dankzij zijn P16 van afgelopen weekend op 2-2 staat tegen Valtteri Bottas.

Charles Leclerc begon dominant tegen Carlos Sainz, maar Sainz was in Australië sneller. In Azerbeidzjan veroverde Leclerc echter pole position. Daardoor is de stand nu 3-1 in het voordeel van de Monegask. Pierre Gasly staat met 3-1 achter tegen Esteban Ocon nadat hij in Azerbeidzjan een dramatisch weekend kende. Bij Aston Martin, AlphaTauri, Williams en Haas hebben we al een 4-0 tussenstand. Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Nico Hülkenberg zijn voorlopig nog ongeslagen tegen hun teamgenoot in 2023. Geen goed nieuws dus voor Nyck de Vries, Kevin Magnussen, Lance Stroll en Logan Sargeant.

Onderlinge kwalificatieduels 2023

Red Bull Racing | Verstappen/Pérez: 3-1

Ferrari | Leclerc/Sainz: 3-1

Mercedes | Hamilton/Russell: 1-3

Aston Martin | Alonso/Stroll: 4-0

McLaren | Norris/Piastri 3-1

AlphaTauri | De Vries/Tsunoda: 0-4

Alpine | Gasly/Ocon: 1-3

Alfa Romeo Racing | Bottas/Zhou: 2-2

Williams | Albon/Sargeant: 4-0

Haas F1 | Magnussen/Hülkenberg: 0-4