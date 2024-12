'Pérez eist gigantisch bedrag bij vertrek', Verstappen betaalt zich blauw aan superlicentie | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De testdag in Abu Dhabi is dinsdag afgevlagd en daarmee is het 2024-seizoen officieel ten einde gekomen. Toch is er hier en daar wel wat nieuws naar buiten komen. Zo is er rondom Sergio Pérez nog een heleboel te doen en gaat het gerucht dat de Mexicaan flink wat geld wil zien voor een gedwongen vertrek bij Red Bull Racing. Max Verstappen moet als 2024-kampioen juist de portemonnee trekken om zichzelf voor komend jaar te verzekeren van een superlicentie en Toyota zou interesse hebben om Daniel Ricciardo terug te halen naar de sport. Dit is de GPFans Recap van dinsdag 10 december.

Artikel gaat verder onder video

Cadillac en Ferrari slaan handen ineen voor afname power unit vanaf 2026

Het team van Cadillac zal tijdens haar debuut in 2026 gaan rijden met Ferrari-motoren. Het Amerikaanse team heeft onlangs haar startbewijs gekregen om mee te doen vanaf het nieuwe tijdperk Formule 1 en heeft een krabbel gezet onder een meerjarige deal met de Scuderia. Lezen waarom Ferrari en Cadillac de krachten gaan bundelen? Klik hier!

Dit zijn de superlicentiekosten per Formule 1-coureur voor het seizoen van 2025

Het Formule 1-seizoen zit erop en dat betekent dat er weer berekend kan worden hoeveel de coureurs voor hun superlicentie af moeten tikken, om volgend jaar ook weer mee te mogen doen. Max Verstappen bespaart een flinke zak geld ten opzichte van 2023, maar het blijft toch een riant bedrag dat de Nederlander moet aftikken. Lezen hoeveel Verstappen en zijn collega's moeten betalen voor hun 2025-superlicentie? Klik hier!

Rosberg wijst naar afkoopsom Sergio Pérez

Sergio Pérez is niet van plan om zijn stoeltje bij Red Bull Racing zomaar op te geven. De Mexicaanse coureur staat op de nominatielijst om eruit geknikkerd te worden bij Red Bull Racing, maar daarvoor zou de Oostenrijkse formatie volgens Nico Rosberg wel diep in de buidel moeten tasten. Lezen hoeveel geld het Oostenrijkse team naar de Mexicaan moet overmaken? Klik hier!

'Toyota is bereid diep in de buidel te tasten voor Ricciardo'

De dit jaar vertrokken Daniel Ricciardo kan zich mogelijk weer opmaken voor een rentree. Toyota zou interesse hebben in de diensten van Daniel Ricciardo, zo meldt Race.News. En de Australiër zou een blanco cheque voorgeschoteld krijgen in een poging hem ja te laten zeggen. Lezen waarom Toyota op de diensten van Ricciardo uit is? Klik hier!

Red Bull Racing stipt grootste verbeterpunt aan voor RB21: "Nog veel werk te doen"

Hoewel Red Bull Racing in 2024 naast de constructeurstitel heeft gegrepen, is de rijderstitel wel naar Max Verstappen gegaan. In gesprek met Sky Deutschland wijst dr. Helmut Marko naar de tekortkomingen van de RB20, die hij absoluut niet meer wil zien in de RB21, de opvolger van volgend seizoen. Lezen over welke kwaaltjes de adviseur van Red Bull Racing het heeft? Klik hier!

Gerelateerd