Sergio Pérez is niet van plan om zijn stoeltje bij Red Bull Racing zomaar op te geven. De Mexicaanse coureur staat op de nominatielijst om eruit geknikkerd te worden bij Red Bull Racing, maar daarvoor zou de Oostenrijkse formatie volgens Nico Rosberg wel diep in de buidel moeten tasten.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties werden echter met het weekend slechter. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter is geworden. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. De races daarna zagen we niet veel beterschap en ook in Abu Dhabi was het allemaal weer niet al te best wat Pérez liet zien. Tot overmaat van ramp viel hij ook nog uit en hangt zijn toekomst nu aan een zijden draadje.

Mysterie Checo

De afgelopen week schreven diverse media zelfs dat het vonnis over Pérez al geveld is en zou hij na de race in Abu Dhabi zijn stoeltje gaan verliezen en op zondag liet Helmut Marko weten dat er topoverleg op het programma stond op maandag. Voorlopig lijkt het erop dat ze van Pérez af willen, maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan, daar hij nog een contract op zak heeft. Rosberg behandelt de situatie bij Sky Sports: "Sergio Pérez is één van de mysteries van de afgelopen tijd. Hoe kun je je vorm zo extreem verliezen?", vraagt de Duitser zich in eerste instantie hardop af.

Afkoopsom

Rosberg vervolgt: "Hij ligt zover achter, het lukt hem amper om binnen zes of zeven tienden van Max te blijven. Dat is enorm in de Formule 1. Daarom lijkt het erop dat hij op weg naar de uitgang is, ook al heeft hij dat nog niet bevestigd. Dit omdat hij voor volgend jaar een contract heeft." Vervolgens onthult hij hoe Red Bull van hem kan afkomen: "We hebben geruchten gehoord dat het om zestien miljoen gaat. Hij wil sowieso zijn geld, dus hij zal niet zo gemakkelijk weggaan. Ik denk dat er veel discussie gaande is met de nodige advocaten op het moment", besluit de wereldkampioen van 2016.

