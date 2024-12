Toyota zou interesse hebben in de diensten van Daniel Ricciardo, zo meldt Race.News. En de Australiër zou een blanco cheque voorgeschoteld krijgen in een poging hem ja te laten zeggen.

Daniel Ricciardo verdween afgelopen seizoen van het toneel in de Formule 1, nadat hij na de Grand Prix van Singapore bij Visa Cash App RB vervangen werd door Liam Lawson. De prestaties van de Australiër vielen tegen, en daarmee ging één van de populairste gezichten uit de paddock verloren. Sindsdien is er weinig bekend over hoe de toekomst van Ricciardo eruit gaat zien, maar autofabrikant Toyota zou serieuze interesse hebben om de goedlachse coureur aan de racetak van het merk toe te voegen.

Toyota wil Ricciardo

"Mij is verteld dat Toyoda-san de waarde van Ricciardo ziet. Niet alleen als coureur, maar ook als iemand die een groot aantal fans mee kan brengen met zijn natuurlijke charisma", laat een bron binnen Toyota weten aan Race.News. Het wordt niet duidelijk of het hier zou gaan om een zitje bij de Toyota's GR Supra's of dat Ricciardo zich bij Toyota Gazoo Racing kan voegen in NASCAR.

Blanco cheque

De bron vervolgt: "Hij ziet geen negatieve kanten aan het hebben van hem als gezicht van Gazoo Racing, en dat is echt zijn kindje. Van wat mij is verteld, krijgt Ricciardo bijna een blanco cheque voorgeschoteld om 'ja' te zeggen." Naar verluidt zou het bedrag zomaar rond de tien miljoen dollar kunnen liggen.

