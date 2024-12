Daniel Ricciardo heeft momenteel geen stoeltje voor het seizoen 2025, zowel niet in F1 als in een andere raceklasse. Hier lijkt hij voor nu ook geen verandering in te willen brengen. Toch waren er deze week plots geruchten over een stoeltje bij Cadillac in 2026. De Australiër heeft hier nu kort op gereageerd.

Ricciardo werd gedurende het seizoen 2024 wegens teleurstellende resultaten vervangen door Red Bull Racing bij Visa Cash App RB door Liam Lawson, die nu een serieuze kandidaat is om in 2025 teamgenoot van Max Verstappen te worden. Ricciardo verving zelf in 2023 Nyck de Vries bij het zusterteam van Red Bull, nadat hij in 2022 even geen stoeltje had na mislukte avonturen bij Renault en McLaren.

Ricciardo over geruchten omtrent Cadillac

Op social media is een video te vinden waarin een fan naar hem toe komt tijdens een evenement voor een foto. In de video vraagt de fan of de geruchten omtrent een mogelijk stoeltje bij Cadillac in 2026 enigszins waar zijn. Ricciardo had daar een korte maar krachtige reactie op: 'Nee, ik ben klaar'. Voor nu lijkt Ricciardo er, net zoals Sebastian Vettel een paar jaar geleden, vrede mee te hebben dat zijn tijd in F1 voorbij is. Hetzelfde kan wel eens gelden voor coureurs als Kevin Magnussen, Sergio Pérez en Valtteri Bottas, toch bekende gezichten de laatste jaren in F1 die in 2025 geen stoeltje hebben.

