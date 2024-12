De toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing leek vorige week en deze week al in zijn nadeel beslecht te zijn, maar een officieel bericht is er nog niet. Hier is een reden voor, weet Jack Plooij te melden.

Pérez kwam in 2021 naar Red Bull Racing om teamgenoot van Verstappen te worden, die tot op dat moment nog geen kans had gehad op een kampioenschap. In 2021 veranderde dit en werd de Nederlander voor het eerst kampioen in F1 door Lewis Hamilton in Abu Dhabi te verslaan door de wereldberoemde laatste ronde van het seizoen. Daarvoor had ook Pérez zijn rol al gespeeld. In 2022 kreeg de Mexicaan vervolgens een contractverlenging rondom het weekend in Monaco, waarna de prestaties hard achteruit bleken te gaan. Zeker vanaf de races in Europa bleek de Mexicaan, zowel in 2022 als vooral in 2023 en 2024, problemen te hebben. Zijn specialiteit waren de straatraces, maar zelfs hier bleef in 2024 niet veel van over. Daardoor werd richting het einde van het seizoen wel duidelijk dat de toekomst van de Mexicaan bij het team dat in 2022 en 2023 kampioen bij de constructeurs werd er niet zo rooskleurig uit begon te zien.

Plooij over situatie Pérez bij Red Bull

De geruchten waren al daar dat Red Bull met het kamp van Pérez aan het onderhandelen zou zijn over een rol als ambassadeur van het team, maar deze onderhandelingen zijn nog niet afgerond en hebben voor een probleem gezorgd waardoor het nieuws nog niet deze week naar buiten is gebracht. In het Race Café van Ziggo Sport onthulde Plooij dat alles rondom Perez namelijk nog lang niet in kannen en kruiken is. "Ik heb zeker nieuws over Sergio Pérez. Er is gedonder in de glazen. De deal is rond. Hij heeft gezegd: ik kap ermee, het is klaar. Het probleem is alleen het geld."

Pérez wil geld zien van Red Bull

Plooij vervolgt: "Hij wil geld zien, en ze zijn nu aan het schuiven of dat dit jaar nog moet gebeuren of volgend jaar. Ik denk dat Pérez heeft gezegd: je zorgt eerst maar dat de knaken er zijn, en dan pas maak ik het bekend." Het zou dus zomaar kunnen dat er na 2025 pas afscheid wordt genomen van de Mexicaan. Voor nu is er dus nog geen overeenkomst over de prijs die Red Bull aan Pérez wil betalen om zijn stoeltje aan iemand anders te geven en hem een rol als ambassadeur te geven.