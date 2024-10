Felipe Massa is in de rechtbank druk bezig met het aanvechten van het beruchte Crashgate-schandaal uit Singapore in 2008. Dat Daniel Ricciardo tijdens de afgelopen race in datzelfde land een grap maakte over het beruchte schandaal, valt bij de Braziliaan niet helemaal in goede aarde.

Het is inmiddels alweer zestien geleden, maar het verliezen van de wereldtitel in 2008 zit nog altijd niet lekker bij Massa. De Braziliaan viste dat jaar in de laatste ronde van de slotrace in São Paulo achter het net, toen Timo Glock de verkeerde banden onder zijn wagen had zitten. In de wisselende omstandigheden op Interlagos was Glock in de laatste ronde niet meer vooruit te branden, waardoor Hamilton op het allerlaatste moment de Duitser kon passeren, een plekje opschoof en bij het vallen van de vlag tóch zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan wist te pakken.

Het schandaal

Na eerdere opmerkingen in april 2023 van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, die toegaf destijds meer geweten te hebben wat niet gemeld is, is het balletje over dat wereldkampioenschap weer gaan rollen. Daarbij wordt er voornamelijk gekeken naar de illegaal verlopen Grand Prix van Singapore, de wereldberoemde en beruchte Crashgate. In de pitstop tijdens de Safety Car-periode die door Nelson Piquet Jr. van Renault expres was veroorzaakt, nam Massa de brandstofslang mee en verloor daarmee zeer kostbare tijd en posities. Als de resultaten van deze race niet mee zouden tellen, had de toenmalig Ferrari-coureur technisch gezien de titel op zijn naam geschreven met vijf punten voorsprong op Hamilton. Inmiddels loopt er alweer enige tijd een rechtszaak die door Massa aangespannen is en in een recent interview met Motorsport.com meldde hij dat er 'schot in de zaak zit'.

Nelson Piquet Jr. terug

In hetzelfde interview wordt Massa op een grap van de inmiddels uit de Formule 1 vertrokken Ricciardo in Singapore net voor de herfststop geattendeerd. Na de zeer teleurstellend verlopen kwalificatie, waarin hij in Q1 zijn Waterloo vond, grapte Ricciardo dat hij Piquet Jr. graag op zondag terug zou keren in de koningsklasse voor een herhaling van het Crashgate-schandaal en een goed getimede safety car. Massa kan er weinig om lachen: "Grappen zijn grappen, maar misschien is dat niet zo'n leuke grap. Grappen maken over iets dat niet correct was voor de sport is niet zo leuk. Maar ik was er niet bij, ik heb de exacte bewoording niet gehoord en ik begrijp dat grappen, grappen zijn. Maar het is zeker geen leuke grap, en natuurlijk niet leuk dat het mij is overkomen", zo klinkt de veelzeggende reactie over Ricciardo zijn geintje.

