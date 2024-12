In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is de maandag na de F1 Grand Prix van Abu Dhabi is dus zit het seizoen van 2024 erop. Er wordt natuurlijk nog wel teruggeblikt op de wedstrijd op het Yas Marina Circuit. Max Verstappen lag onder vuur na zijn uitspraken over de boardradio en hij wordt door Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko gewaarschuwd dat hij het voorzichtig aan moet doen om de kans op een schorsing te verminderen. Verder heeft Aston Martin een nieuwe coureur aangekondigd, neemt Carlos Sainz een giga-sponsor mee in zijn verhuizing van Ferrari naar Williams en komt de Grand Prix van Turkije op het uitdagende Istanbul Park mogelijk terug op de kalender.

Artikel gaat verder onder video

Kritiek op Verstappen na uithaal naar FIA: "Dit kan je echt niet zeggen"

Max Verstappen begon vanaf P4 aan de Grand Prix van Abu Dhabi en had niet veel meer te verliezen, iets wat in de eerste bocht wel te zien was. De Nederlander probeerde vanaf ver in de eerste bocht Piastri in te halen en zag een klein gat. Verstappen realiseerde zich echter dat het een te klein gat was en kon vervolgens niet meer op tijd corrigeren. De viervoudig wereldkampioen raakte Piastri, die net zoals de Nederlander vervolgens spinde. De race van Piastri was even later voorbij toen hij hetzelfde deed bij Franco Colapinto en ook tien seconden straf kreeg. Verstappen was, nadat hij tien seconden straf voor het incident had gekregen, niet zo blij met de stewards. "Kunnen we misschien om twintig seconden vragen? Stomme idioten", klonk het via de boardradio. Tijdens de uitzending van Sky Sports komt de kritiek op Verstappen al vrij snel na het incident op gang. Martin Brundle, die analist is tijdens de races, ziet de herhalingen en constateert dat Verstappen terecht tien seconden straf heeft gekregen. Daarna hoort de Brit de uitspraken van Verstappen over de boardradio en neemt de kritiek op de Nederlander toe. Lees hier het hele artikel over de kritiek op Max Verstappen na de Grand Prix van Abu Dhabi.

Horner over interesse Mercedes en Aston Martin in Verstappen: "Dan hoeft hij niet weg"

Christian Horner heeft als teambaas van Red Bull Racing een bewogen jaar meegemaakt. Zo was er de titel van Max Verstappen, maar ook de mindere auto van het team, het vertrek van belangrijke mensen binnen het team en de geruchten omtrent de toekomst van Max Verstappen. Over dat laatste heeft Horner wel wat te zeggen bij Viaplay. "Toto [Wolff] heeft meer over Verstappen gesproken dan over welke andere coureur of zijn eigen coureurs. Maar goed: zoiets hoort gewoon bij de Formule 1. Verstappen is de sterkste coureur in het kampioenschap momenteel en viervoudig wereldkampioen." Horner weet wat Red Bull te doen staan om Verstappen ook voor het seizoen 2026 te behouden en uit de handen van Aston Martin en Mercedes te houden. "Zolang wij hem een goede auto geven, hoeft hij nergens anders naartoe." Lees hier het hele artikel over interesse van andere teams in Max Verstappen.

'Grand Prix van Turkije op het punt terug te keren op de Formule 1-kalender'

De Grand Prix van Turkije is één van de favoriete races onder fans en supporters en het was dan ook jammer dat de race na de kortstondige invalperiode in coronatijd weer van de kalender verdween. Tóch lijkt het nu erg dichtbij te zijn dat we vanaf 2026 weer kunnen gaan genieten van Istanbul Park. Zo waren de minister van sport en de minister van toerisme aanwezig tijdens het raceweekend in Abu Dhabi, vergezeld met een aantal belangrijke pionnen uit de organisatie van de race. Zij spraken daar met het management van de Formule 1 en er zijn 'belangrijke stappen gezet om de race terug te laten keren'. Volgens het medium gaan we de komende dagen meer horen en wordt een witte rook verwacht met goed nieuws voor fans van Istanbul Park. Lees hier het hele artikel over een mogelijke comeback van het circuit in Istanbul.

Aston Martin kondigt Dani Juncadella aan als nieuwe simulatorrijder

Een oude bekende keert terug bij het Aston Martin F1-team. Dani Juncadella heeft getekend bij de renstal uit Silverstone en pakt daar de rol van simulatorrijder op. Juncadella begon zijn autosportcarrière in de formulewagens met overwinningen in de Formule Junior en Formule BMW. Hij schreef in 2011 de Grand Prix van Macau op zijn naam, voordat hij kampioen werd in beide Europese kampioenschappen van de Formule 3. Ook in de Masters of F3 op Zandvoort pakte hij de eerste plek. Hij werd testrijder van Williams, voordat hij in 2014 de overstap maakte naar Force India. Als testrijder mocht hij de vrije trainingen doen voor de Britse, Italiaanse en Braziliaanse Grands Prix. Tegelijkertijd begon de 33-jarige uit Barcelona een uitmuntende carrière in de sportscars op te bouwen. Juncadella is dus een oude bekende, aangezien het team ooit Force India was, maar na twee naamsveranderingen tegenwoordig staat ingeschreven als Aston Martin. Lees hier het hele artikel over de nieuwe aanwinst van Aston Martin.

Marko waarschuwt Verstappen over strafpunten: "We moeten voorzichtig zijn"

Helmut Marko waarschuwt Max Verstappen dat hij op zijn tellen moet passen nu hij op 8 strafpunten staat én reageert op het felle bericht van de Nederlander richting de stewards na zijn straf. "Hij pakte weer twee punten en staat nu op acht, we moeten dus voorzichtig zijn", vertelt hij in gesprek met Sky Deutschland. "Sommige stewards delen zwaardere straffen uit, maar dat is een probleem voor iedereen." Vervolgens gaat hij nog in op bovenstaande uitspraak van Verstappen: "Dat was niet erg diplomatiek. Het zijn emoties en op dat moment denk je niet bepaald diplomatiek na. Misschien moet je niet alles overdreven bekijken. Bij voetbal heeft niet iedereen een microfoon om zijn nek. Ik wil niet weten wat ze daar allemaal zeggen." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die dichtbij schorsing zit.

Sainz neemt Santander-bank als sponsor mee van Ferrari naar Williams voor 2025

Carlos Sainz zal tijdens het Formule 1-seizoen van 2025 uitkomen voor Williams. Bij het verlaten van Ferrari neemt hij een bekende sponsor mee: Santander. Om een competitieve auto te ontwikkelen is geld nodig en een deel daarvan zal vanaf nu komen van de Spaanse bank die al langere tijd actief is in de Formule 1. De investering van de bank in Williams kan goed gebruikt worden voor de ontwikkeling van de bolide van 2026, het jaar waar James Vowles zich volledig op concentreert. "Williams Racing is trots om Santander toe te voegen aan een groeiende lijst van iconische en innovatieve partners voor 2025 en daarna", vertelde de teambaas. "Om een samenwerking aan te gaan met een globale bankgigant die door tientallen miljoenen mensen rond de hele wereld vertrouwd wordt, is nog een belangrijke stap in onze toekomst en we kijken ernaar uit om met Santander aan de slag te gaan en de fans enthousiast te maken in de komende jaren." Lees hier het hele artikel over de nieuwe sponsor van Williams.

Gerelateerd