Max Verstappen moet het komende seizoen op zijn tellen gaan passen in de Formule 1 met acht strafpunten op zak. Helmut Marko waarschuwt zijn coureur dat hij op zijn tellen moet passen én reageert op het felle bericht van de Nederlander richting de stewards na zijn straf.

Tijdens de start van de Grand Prix van Abu Dhabi ging Verstappen iets te wild door bocht één, waarna hij Piastri aantikte en het tweetal in de rondte ging. De wedstrijdleiding ging zich vervolgens buigen over het incident tussen de twee coureurs en men zag Verstappen als schuldige van de botsing. De kersverse wereldkampioen kreeg al straf tien seconden aan zijn broek. Iets waar hij het zelf verre van eens mee was: "Kunnen we misschien om twintig seconden vragen? Stomme idioten", klonk het duidelijke commentaar.

Strafpunten

Toch is het niet bij de tien seconden straf voor Verstappen gebleven, want de viervoudig wereldkampioen heeft daar bovenop ook nog twee strafpunten op zijn superlicentie gekregen. Het betekent dat zijn totaal nu op acht strafpunten komt, waar je bij een overschrijding van twaalf strafpunten een raceban krijgt en dus een race niet mee mag doen. Problemen dus voor Verstappen in 2025. Zijn eerste punten komen pas eind juni te vervallen en dus moet hij écht op zijn tellen gaan passen.

Marko waarschuwt

En dus is het oppassen geblazen voor de viervoudig wereldkampioen, weet ook Marko: "Hij pakte weer twee punten en staat nu op acht, we moeten dus voorzichtig zijn", vertelt hij in gesprek met Sky Deutschland. "Sommige stewards delen zwaardere straffen uit, maar dat is een probleem voor iedereen." Vervolgens gaat hij nog in op bovenstaande uitspraak van Verstappen: "Dat was niet erg diplomatiek. Het zijn emoties en op dat moment denk je niet bepaald diplomatiek na. Misschien moet je niet alles overdreven bekijken. Bij voetbal heeft niet iedereen een microfoon om zijn nek. Ik wil niet weten wat ze daar allemaal zeggen."

