Een oude bekende keert terug bij het Aston Martin F1-team. Dani Juncadella heeft getekend bij de renstal uit Silverstone en pakt daar de rol van simulatorrijder op. Hij is vorige week al begonnen bij Aston Martin, zo wordt nu bekendgemaakt.

Juncadella begon zijn autosportcarrière in de formulewagens met overwinningen in de Formule Junior en Formule BMW. Hij schreef in 2011 de Grand Prix van Macau op zijn naam, voordat hij kampioen werd in beide Europese kampioenschappen van de Formule 3. Ook in de Masters of F3 op Zandvoort pakte hij de eerste plek. Hij werd testrijder van Williams, voordat hij in 2014 de overstap maakte naar Force India. Als testrijder mocht hij de vrije trainingen doen voor de Britse, Italiaanse en Braziliaanse Grands Prix. Tegelijkertijd begon de 33-jarige uit Barcelona een uitmuntende carrière in de sportscars op te bouwen. Hij heeft races gewonnen in de DTM en IMSA, en kampioenschappen binnengesleept in de Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS en Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli. Zijn oom is Luis Pérez-Sala, die in 1989 een punt scoorde voor Minardi.

Team ondersteunen vanaf de campus

Juncadella is dus een oude bekende, aangezien het team ooit Force India was, maar na twee naamsveranderingen tegenwoordig staat ingeschreven als Aston Martin. "Ik ben heel blij om aan de slag te gaan bij het Aston Martin Aramco Formula One Team als simulatorrijder. De faciliteiten bij de AMR Technology Campus zijn echt indrukwekkend, en ik zie de ambitie en vastberadenheid van iedereen die bij dit project betrokken is. Ik kijk ernaar uit om het team vanaf de campus te ondersteunen."

Een simulatorrijder speelt een belangrijke rol bij F1-teams, aangezien de feedback een impact heeft op de ontwikkeling van de auto en de afstelling voor een raceweekend. Nederlander Rudy van Buren doet dit bij Red Bull Racing en legde in een interview met GPFans uit wat zijn taken precies zijn.

