Carlos Sainz zal tijdens het Formule 1-seizoen van 2025 uitkomen voor Williams. Bij het verlaten van Ferrari neemt hij een bekende sponsor mee: Santander. De investering van de bank in Williams kan goed gebruikt worden voor de ontwikkeling van de bolide van 2026, het jaar waar teambaas James Vowles zich volledig op concentreert.

Hij heeft vandaag al zijn eerste meters mogen maken in een Williams. De renstal uit Grove heeft een filmdag gebruikt om Sainz in te kunnen laten stappen voor maximaal 200 kilometer op het Yas Marina Circuit, één dag voor de officiële seizoensafsluitende test. De Madrileen is bij Williams terechtgekomen, nadat afgelopen februari werd aangekondigd dat Lewis Hamilton de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc zou worden bij Ferrari vanaf 2025. Sainz won vier Grands Prix met de Scuderia. Gesprekken met Alpine, Audi en Red Bull Racing strandden en Mercedes koos uiteindelijk voor Andrea Kimi Antonelli. Williams leek de beste optie en Sainz heeft de intentie om daar lang te blijven om samen met het team proberen van het achterveld naar de koplopers te gaan.

Santander in Abu Dhabi al op de auto

Om een competitieve auto te ontwikkelen is geld nodig en een deel daarvan zal vanaf nu komen van Santander. De Spaanse bank is al langere tijd actief in de Formule 1. Zo bracht Fernando Alonso het als sponsor mee bij McLaren in 2007 en bij Ferrari in 2010. Mede door Sainz keerde Santander terug bij Ferrari. Het is daarnaast de titelsponsor van meerdere Grands Prix geweest vanaf 2007.

"Williams Racing is trots om Santander toe te voegen aan een groeiende lijst van iconische en innovatieve partners voor 2025 en daarna", vertelde Vowles. "Om een samenwerking aan te gaan met een globale bankgigant die door tientallen miljoenen mensen rond de hele wereld vertrouwd wordt, is nog een belangrijke stap in onze toekomst en we kijken ernaar uit om met Santander aan de slag te gaan en de fans enthousiast te maken in de komende jaren."

Santander zal al op de FW46-bolide staan tijdens de seizoensafsluitende test in Abu Dhabi op dinsdag.

